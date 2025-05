Rhein-Pfalz-Kreis – Vermisste Frau aus Dannstadt-Schauernheim konnte nur noch tot gefunden werden

Bobenheim-Roxheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am 10.05.2025, gegen 11:50 Uhr, kam es bei der L523 in Bobenheim-Roxheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Kraftradfahrer und ein 44-jähriger Fahrradfahrer fuhren auf einem Feldweg neben der L523 in entgegengesetzter Richtung. In Höhe einer Linkskurve fuhr der Kraftradfahrer auf der linken Seite des Feldweges. Der Fahrradfahrer fuhr auf ... Mehr lesen »