Obrigheim/Heidesheim – Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht!

Obrigheim/Heidesheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 10.05.2025 gegen 13:45 Uhr ereignete sich in Obrigheim Ortsteil Heidesheim an der Kreuzung Heidesheimer Hauptstraße / Grünstadter Straße eine Verkehrsunfallflucht.

Während die Anzeigeerstatterin mit ihrem schwarzen VW Sharan an der Einmündung der untergeordneten Grünstadter Straße stand und wartete, bog die flüchtige Unfallverursacherin von der bevorrechtigten Heidesheimer Straße in die Grünstadter Straße ein, wobei sie den VW Sharan touchierte. Im Anschluss entfernte sich der von der Unfallverursacherin gelenkte schwarze Kleinwagen in Richtung Colgenstein.

Zeugen, die Angaben zur Sache oder zu dem schwarzen Kleinwagen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzten.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße