Mosbach – Wer holt sich den Titel? Johannes-Diakonie ist Gastgeberin der Nordbadischen Fußballmeisterschaften für Menschen mit Behinderung

Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Vorfreude und Spannung steigen: Bei der Johannes-

Diakonie geht es am Freitag, 16. Mai, um die Nordbadischen

Fußballmeisterschaften von Special Olympics. Mannschaften aus

ganz Nordbaden sind zu Gast und spielen bei dem Kleinfeld-Turnier in

verschiedenen Leistungskategorien gegeneinander.

Mit dabei sind auch mehrere Teams der Johannes-Diakonie. Eines davon hatte sich

erst vor kurzem den Titel bei den baden-württembergischen

Hallenmeisterschaften gesichert, geht also als einer der Favoriten ins

Rennen auf dem Feld.

Das ganztägige Qualifikationsturnier für das Landesfinale in Stuttgart

findet auf dem Standortgelände der Johannes-Diakonie an der

Neckarburkener Straße auf drei Plätzen statt: an der Werkstatt am

Sportplatz, am Berufsbildungswerk Mosbach-Heidelberg und an der

Johannesberg Schule. Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr.

Zuschauer sind herzlich willkommen, für Speisen und Getränke ist

gesorgt.

Bild „Nordbadische Fussballmeisterschaften“ (Foto: Johannes-

Diakonie): Fußballteams aus Nordbaden spielen auch in diesem Jahr

bei der Johannes-Diakonie um die Qualifikation fürs Landesfinale von

Special Olympics.

Quelle: Johannes-Diakonie Mosbach