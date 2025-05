Ludwigshafen – SPD Ortsverein Oppau/Edigheim/Pfingstweide: Einsatz für eine bedarfsorientierte Nahversorgung in der Pfingstweide

Ludwigshafen / Metropolrgion Rhein-Neckar.

„Die öffentliche Kritik an dem in die Jahre gekommen Einkaufcenters in der Pfingstweide ist berechtigt. Dies gilt nicht nur für das undichte Dach, durch das bei Regen Wasser eindringt, sondern auch für den gesamten Zustand des Centers“, reagiert Gregory Scholz, Mitglied des Landtages und Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Oppau/Edigheim/Pfingstweide auf den Bericht „Regenwasser tropft in die Läden“ vom 5. Mai in der Rheinpfalz. „Wir haben als SPD den Zustand des Centers schon mehrmals im Ortsbeirat thematisiert und auf die Notwendigkeit einer Sanierung hingewiesen, verbunden mit der Bitte an die Eigentümer, entsprechende Abhilfe zu schaffen“, so Frank Dudek, Sprecher der Ortsbeiratsfraktion. „Deshalb ist es zu begrüßen, dass nun eine Machbarkeitsstudie für das Einkaufszentrum in Auftrag gegeben wurde, die Klarheit über eine dortige Vorgehensweise für die Zukunft bringen soll.“

Gregory Scholz weiter: „Unsere Forderung als SPD ist klar: Wir möchten eine möglichst vielfältige und bedarfsorientierte Versorgung mit Dienstleistungen des Alltags unmittelbar vor Ort in der Pfingstweide sicherstellen. Auch die Pfingstweide, Ludwigshafens nördlichster Stadtteil, muss für die dortigen Bewohnerinnen und Bewohner eine Einkaufsadresse bleiben, was dem Gewerbe und den Händlern auch auf Dauer eine wirtschaftliche Basis bietet. Das Einkaufcenter ist nicht zuletzt auch ein Ort von persönlichen Begegnungen und sollte dementsprechend auch ausgestaltet werden.“

Quelle: SPD OEP foto Sylviane-Brauer

