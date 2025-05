Ludwigshafen – Memories

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – „Ein Spiel mit Gegenständen und den darin versteckten Geschichten“ – so lautet der UnterTitel des Objekttheaterstückes Memories des Nürnberger Kindertheaterensembles

Mummpitz, das am Montag, 19.5.2025 um 10 Uhr für Kinder ab 8 Jahren auf der Kleinen

Bühne der Pfalzbau Bühnen gezeigt wird.

Memories – Erinnerungen sind das Thema der Aufführung. Aus ein paar wenigen

Gegenständen, die die fünf Darsteller*Innen Michael Bang, Lennart Gottmann, Christine

Mertens, Zoé Neve und Sabine Zieser auf der dunklen Bühne präsentieren, ruft die

Aufführung fast ohne Sprache im wahrsten Sinne des Wortes Erinnerungen wach. Aus ein

paar wenigen angedeuteten Requisiten und untermalt von der passenden Musik (Niklas Kammermeier entsteht eine zauberhafte Fantasiewelt. Und so treten die Zuschauer eine Reise durch die Geschichte an, gleiten weit zurück in die Zeit eines römischen Gladiators, der sich gegen Löwen behaupten muss. Man sieht einem verliebten König dabei zu, wie er zwischen seinen royalen Pflichten und seiner Angebeteten im Wald hin und her gerissen ist.

Aus einer Schriftrolle und einer roten Mütze zaubert das Ensemble die Geschichte der ewig

wartenden Geliebten, deren roter Schal mit den Jahren immer länger wird, und wie sie am

Ende ihren ausgesetzten Sohn glücklich in die Arme schließen kann. Verbunden werden die

mit leisem Humor liebevoll gestalteten Szenen durch eine kleine Möwe, die von Erinnerung

zu Erinnerung mitflattert.

So erspielt sich jedes Kind mit den einfachsten Gegenständen seine eigenen Geschichten und

Phantasien, echt erlebte oder auch nur erträumte, komische Geschichten, absurde

Geschichten, Geschichten voller Poesie und Humor. Die sorgfältig zusammengestellten

Objekte stammen von Agnes Limbos, einer der führenden Objektkünstlerinnen der

Compagnie Gare Central, und erzeugen mit einfachen Mitteln eine ganz eigene,

phantastische Atmosphäre voller Sehnsucht und Träumerei. Die Kostüme entwarf André

Schreiber.

Einheitspreis 12 € / ermäßigt 8 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Fotos zum Stück können Sie sich im Pressebereich der Website unseres Theaters

herunterladen: http://www.theater-im-pfalzbau.de/service/presse

Quelle: Theater im Pfalzbau Ludwigshafen