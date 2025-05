Ludwigshafen – Feuerwehreinsatz in der Wredestraße

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am frühen Samstagvormittag (12:32 Uhr) kam es in einer Wohnung im sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Wredestraße zu einem Brand. Durch die Feuerwehr konnte dieser schnell gelöscht und ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhindert werden. Während der Löscharbeiten mussten die Bewohner des betroffenen Stockwerks kurzfristig ihre Wohnungen verlassen, konnte anschließend jedoch wieder in diese zurückkehren. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

