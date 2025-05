Ludwigshafen – 10 Jahre Café Welcome – gelebte Menschlichkeit in Oggersheim

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Ort der Begegnung, der Hoffnung und des Miteinanders feiert Jubiläum

Was vor genau zehn Jahren als kleines Begegnungsprojekt für Geflüchtete begann, ist heute eine Institution in der Flüchtlingshilfe der Region: Das Café Welcome, getragen von der evangelischen und katholischen Kirche in Oggersheim und ins Leben gerufen vom Arbeitskreis Flüchtlinge, feierte gestern im Schlosskeller des Pfarrzentrums Adolph Kolping seinen zehnten Geburtstag – und mit ihm eine beeindruckende Geschichte des Engagements, der Solidarität und der gelebten Nächstenliebe.



Eingeladen waren alle, die das Café in den vergangenen Jahren geprägt haben: Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, Mitglieder lokaler Flüchtlingsinitiativen, Vertreterinnen namhafter Vereine – und die Ortsvorsteherin von Oggersheim, Silvia Weiler, die dem Projekt ihre Anerkennung aussprach. In ihrer Begrüßung hob die Leitung des Arbeitskreises Flüchtlinge die Bedeutung des Cafés als festen Ankerpunkt für Schutzsuchende hervor und ließ die bewegte Geschichte Revue passieren.

Ein festliches kaltes Buffet – großzügig unterstützt durch Spenden der Firma Globus – sorgte für das leibliche Wohl, während musikalische Klänge der ukrainischen Pianistin Viktoria Khaievska sowie stimmungsvolle Beiträge des Chores Rushnyk unter ihrer Leitung den Abend untermalten. In einer würdevollen Ansprache wurden besonders die Helferinnen und Helfer gewürdigt, die dem Café über all die Jahre hinweg die Treue gehalten haben.



Ein Ort des Ankommens – und der Hoffnung

Gegründet wurde das Café Welcome im Jahr 2015 von der evangelischen Pfarrerin Reinhild Burgdörfer als Reaktion auf die große Flüchtlingsbewegung. Zunächst im Comeniuszentrum untergebracht, zog das Café noch im selben Jahr ins Pfarrzentrum Adolph Kolping um – mit mehr Raum, Küche und besseren Bedingungen für die wöchentlichen Treffen. Schnell fand sich ein Kreis von Freiwilligen, die Geflüchteten aus Syrien und Afghanistan dabei halfen, sich in Ludwigshafen zurechtzufinden – bei Behördengängen, Formularen oder Alltagsfragen.

Mit Brot, Kuchen und Gebäck, das die Firma Globus wöchentlich zur Verfügung stellte, entstand in der Küche schnell ein geschützter Raum der Begegnung. Freundschaften entstanden, Kulturen begegneten sich, Sprachkurse wurden auf den Weg gebracht und sogar eine Fahrradwerkstatt ins Leben gerufen. Auch die Polizei war regelmäßig mit Kontaktbeamten präsent, um rechtliche Fragen zu klären und Vertrauen zu schaffen.



Krise und Neubeginn

Die Coronapandemie bedeutete einen tiefen Einschnitt: Im März 2020 musste das Café seine Türen vorerst schließen. Trotz der Isolation hielten viele Ehrenamtliche den Kontakt zu „ihren” Familien – oft unter erschwerten Bedingungen. Erst im Frühjahr 2022 konnte mit Unterstützung des Heinrich Pesch Hauses ein provisorischer Neustart in einem Gartenpavillon erfolgen. Doch Sturmschäden führten schließlich zur Rückkehr in die vertrauten Räume des Pfarrzentrums.

Mit dem Krieg in der Ukraine ab 2022 bekam das Café eine neue Bedeutung: Viele ukrainische Familien fanden dort erste Orientierung, Unterstützung und Gemeinschaft. Und auch heute ist es ein Ort, an dem neu Angekommene auf offene Arme und praktische Hilfe treffen – ganz im Sinne des Mottos: Von Menschen für Menschen.

Ein Blick nach vorn – mit Herz und Tatkraft

Zehn Jahre nach seiner Gründung zieht das Café Welcome eine eindrucksvolle Bilanz: Zahlreiche ehemals Geflüchtete haben sich erfolgreich integriert, arbeiten, lernen oder sind selbst aktiv geworden. Und viele der Helferinnen und Helfer sind noch immer dabei – mit ungebrochenem Einsatz und Menschlichkeit.

Solange Menschen in Not nach Ludwigshafen kommen, wird das Café Welcome für sie da sein – als Ort des Zuhörens, Verstehens und der Hoffnung. Denn hier wird Integration nicht nur organisiert, sondern gelebt.

Quelle: Café Welcome