Haßloch – VIDEO NACHTRAG – Schwerer Unfall auf A65

Haßloch – Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar – A65: Am Samstag, den 10.05.2025, kam es auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall zwischen vier Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall gegen 13:45 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Haßloch.



Eine 54-Jährige Seat Fahrerin fuhr an der Anschlussstelle Haßloch auf die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf. Vor ihr Befand sich ein Pritschenfahrzeug. Sie zog sodann vom Beschleunigungsstreifen über den rechten auf den linken Fahrstreifen. Ein 39-Jähriger Mercedes Fahrer fuhr bereits auf der A65 auf dem linken Fahrstreifen. Dieser musste eine Vollbremsung durchführen um eine Kollision mit der 54-Jährigen zu verhindern. Eine 33-Jährige Skoda Fahrerin befand sich hinter dem Mercedes Fahrer. Auch sie tätigte eine Vollbremsung und wich auf die rechte Fahrbahn aus. Hierbei kollidierte sie mit dem Heck des Pritschenfahrzeuges. Durch den Aufprall wurde das Pritschenfahrzeug auf den linken Fahrstreifen geschleudert und kollidierte seitlich mit dem Mercedes Fahrer. Er wurde in die Mittelschutzplanke gedrückt. Die 33-Jährige Skoda Fahrerin drehte sich hierbei zweimal um ihre eigene Achse und überschlug sich mehrfach, bis sie im Grünstreifen zum Stillstand kam. Glücklicherweise wurde sie hierbei nur leicht verletzt. Das Pritschenfahrzeug drehte sich ebenfalls zweimal um seine eigene Achse und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Der Fahrzeugführer sowie die 34-Jährige Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt. Die Beifahrerin wurde zur weiteren Behandlung in eine naheliegende Klinik verbracht. Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort. Neben mehreren Krankenwägen und der Feuerwehr wurde auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Die Feuerwehr sowie die Autobahnmeisterei sperrten gemeinsam mit der Polizei den Beschleunigungsstreifen sowie die rechte Fahrbahn. Für Räumungs- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn für ca. 10 Minuten vollgesperrt werden.

Quelle: Polizeiautobahnstation Ruchheim (ots)