Dannstadt-Schauernheim – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 82-Jähriger

Rhein-Pfalz-Kreis – Dannstadt-Schauernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Samstag, 10.05.2025, wird eine in Dannstadt-Schauernheim wohnende 82-Jährige vermisst. Sie verließ am Samstagabend gegen 19:00 Uhr das Seniorenheim. Zuletzt wurde die Vermisste im Seniorenheim durch das Pflegepersonal gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die 82-Jährige ist auf Medikamente angewiesen und orientierungslos. Daher könnte sich die 82-Jährige in einer hilflosen Lage befinden. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 82-Jährigen:

Klein, kräftig, Kurzhaarschnitt und trägt einen blauen Blumenpullover

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 495-0 an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)