Mannheim – SV Waldhof Mannheim trifft auf Tabellenführer Dynamo Dresden

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Waldhof Mannheim trifft nach dem 4:2-Auswärtssieg bei Energie Cottbus am vorletzten Spieltag auf Tabellenführer Dynamo Dresden. Beim letzten Heimspiel gibt es einen Rekordbesuch in dieser Saison im Mannheimer Carl-Benz-Stadion. Im Vorverkauf wurden schon über 20.500 Karten verkauft. Der Gästeblock der Dresdner war in Minuten vergriffen, es werden rund 4.000 Dresden-Fans erwartet. Dynamo Dresden führt in der Tabelle mit 67 Punkten vor Arminia Bielefeld mit 66 Zählern und kann heute den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffen.

Die Waldhöfer liegen nach dem zehnten Saisonsieg mit 43 Punkten auf dem 16. Tabellenrang.

Das Spiel zwischen dem SV Waldhof Mannheim und Dynamo Dresden wird heute am Samstag (10.5) ab 14 Uhr live im SWR-Fernsehen und auf dem YouTube-Kanal vom SWR Sport übertragen. Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.svw07.de.

Text Michael Sonnick