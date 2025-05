Heppenheim – Bruchsee-Natur-Entdecker 2025

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Gemeinsam mit dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald hat die Stadt Heppenheim unter dem Namen „Bruchsee-Natur-Entdecker“ ein Programm mit natur- und umweltbildenden Workshops für Familien mit Kindern in Grundschulalter zusammengestellt. Abgekürzt wird die Programmreihe mit BNE, was gleichsam auch offiziell die Abkürzung für Bildung für nachhaltige Entwicklung ist. Diese ist Teil der Nachhaltigkeitsziele der Globalen Agenda 2030 der UN. Die Bürgerinnen und Bürger der Erde sollen hierbei lernen verantwortungsvoll zu leben und unseren Planeten für zukünftige Generationen zu erhalten.

Auftakt der Veranstaltungsreihe ist am Freitag, den 30.05.2025, von 15:00 bis ca. 17:30 Uhr ein Workshop zum Thema „Insekten“. Gemeinsam mit den Geopark-Rangern entdecken die teilnehmenden Kinder die spannende Welt der Klein-Tiere und Insekten. Es wird gezählt, wer hier krabbelt und kriecht, die Tiere nach Beinzahl geordnet und das Nahrungsnetz erkundet. Außerdem werden besondere Fundstücke unter die Lupe genommen. Die Anmeldung erfolgt direkt beim Geo-Naturpark unter rangerbuchung@geo-naturpark.de oder 06251 7079916.

Weitere Workshops sind bereits geplant. Am Freitag, den 20.06.2025 wird Dorisa Winkenbach von ARTEMiS mit den Kindern „Wildkräuter“ sammeln und am Freitag, den 22.08.2025, kann mit Günther Hagemeister vom NABU Heppenheim die Welt der „Vögel und Amphibien“ entdeckt werden. Den Abschluss der Reihe Bruchsee-Natur-Entdecker 2025 bildet der Workshop zum Thema „Wald“ mit dem städtischen Förster Thomas Schumacher am Freitag, den 19.09.2025.

Treffpunkt für alle Workshops sind die neugestalteten „Grillplätze am See“, also das ehemalige Vogelpark-Gelände am Bruchsee. Die Teilnahme ist jeweils kostenfrei, gegebenenfalls sind aber Materialkosten vor Ort zu zahlen. Weitere Informationen gibt es bei der Tourist Information Heppenheim oder unter www.heppenheim.de.

Quelle: Stadt Heppenheim