Heidelberg – Wild-Pinkeln endet in Handschellen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am frühen Samstagmorgen konnte durch eine Streife des Reviers Heidelberg-Mitte gesehen werden, wie ein Mann an die Wand einer Kirche am Marktplatz urinierte. Bei der hierauf durchgeführten Kontrolle verweigerte der 32-jähre Mann die Angabe seiner Personalien und versuchte sich durch Weglaufen der Maßnahme zu entziehen. Als er durch die eingesetzten Beamten davon abgehalten wurde, schlug der “Wildpinkler” einen der Polizeibeamten, woraufhin ihm Handschellen angelegt wurden. Hierbei beleidigte er die Polizeibeamtin. In Folge der vielen Fehltritte wurde er in Gewahrsam genommen, wo dem alkoholisierten Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun gegen den Mann unter anderem wegen Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim (ots)