Germersheim – Integreat App um zwei Sprachen erweitert – Persisch und Tigrinya

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit Anfang Mai stehen den Nutzerinnen und Nutzern der Integreat App zwei weitere Sprachen zur Verfügung. Alle Inhalte können ab sofort auch auf Persisch und Tigrinya, eine Sprache die überwiegend in Eritrea oder Äthiopien gesprochen wird, abgerufen werden. Damit wurde die App auf insgesamt 15 Sprachen erweitert. Bei den Sprachen handelt es sich zum größten Teil um maschinelle Übersetzungen.

Die Integreat App wurde dafür entwickelt, Menschen die aus dem Ausland kommen und in Germersheim leben oder hier Zeit verbringen, in ihrem Alltag zu unterstützen. Hier sind wichtige Adressen und Informationen zum Landkreis zu finden aber auch Tipps und Tricks, die bei der (Neu-) Orientierung vor Ort helfen können – und das in der Muttersprache, der jeweiligen Person. Dabei hat die Integreat App alle Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Germersheim im Blick – ganz gleich, ob sie neu nach Deutschland gekommen sind oder schon lange hier leben. Außerdem kann die App wertvolle Dienste in der Beratungsarbeit leisten; sei es in Familienbüros, Kitas oder Schulen, von Ehrenamtlichen oder in den verschiedenen Beratungsstellen vor Ort.

Die Integreat App ist in verschiedene Themen aufgeteilt: Sie hilft beim ersten Ankommen in Deutschland, gibt Informationen zu den Themen Wohnen und Alltag im Landkreis Germersheim und listet Angebote für Freizeit, Kultur und Sport. Etwa 370 Menschen nutzen täglich die App im Landkreis Germersheim. Die Anwendung funktioniert für Android- oder iPhone-Geräte und steht auf den jeweiligen Plattformen zum Download zur Verfügung. Eine Desktop-Version für den PC gibt es unter https://integreat.app/germersheim.de.

Quelle: Stadt Germersheim