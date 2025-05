Weinheim – Kindertagespflege sichtbar machen – Aktionswoche „Gut betreut in Kindertagespflege“ vom 12. bis 18. Mai 2025

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Weinheim beteiligt sich auch in diesem Jahr an der bundesweiten Aktionswoche „Gut betreut in Kindertagespflege“, die vom 12. bis 18. Mai 2025 bereits zum sechsten Mal stattfindet. Ziel der vom Bundesverband für Kindertagespflege koordinierten Aktionswoche ist es, die wertvolle Arbeit der Tagespflegepersonen zu würdigen und der Öffentlichkeit näherzubringen, was Kindertagespflege bedeutet, wie sie arbeitet und welchen Beitrag sie zur frühkindlichen Bildung leistet. Organisiert und durchgeführt werden die Weinheimer Aktionen von Johanna Knapp und Marlen Schwabach, vom kommunalen Fachdienst Kindertagespflege im Amt Bildung und Sport der Stadt Weinheim. Den Auftakt in Weinheim bildet am Montag, 12. Mai 2025, ein Selbstfürsorge-Workshop für Tagespflegepersonen unter dem Motto „Stark im Alltag – Ressourcen aktivieren, Resilienz stärken!“. Die Abendveranstaltung im Bürgersaal Weinheim beginnt um 17 Uhr und wird von Amtsleiterin Carmen Harmand eröffnet. Im Mittelpunkt steht der Workshop mit der systemischen Supervisorin und Kinder- und Jugendlichen Therapeutin Monika Lindner, der praktische Impulse für mehr Stärke und Achtsamkeit im oft fordernden Berufsalltag bietet. Bei einem Imbiss und offenen Gesprächsrunden haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gelegenheit zum Austausch und zur Vernetzung.

Am Samstag, 17. Mai 2025, wird die Kindertagespflege Weinheim bei der Landesgewerbeschau der Heimattage präsent sein. Von 14.30 bis 16.30 Uhr informieren die Akteurinnen sowie zahlreiche Tagespflegepersonen am Informationsstand „Kindertagespflege in Weinheim“ im kleinen Schlosspark über Betreuungsangebote und die Arbeit der Kindertagespflege. Neben interessierten Eltern sind auch Kooperationspartner wie der Rhein-Neckar-Kreis und die VHS Badische Bergstraße eingeladen. Für die kleinen Besucher gibt es ein interaktives Vorleseangebot der Stadtbibliothek Weinheim mit Frau Ebel. Kindertagespflege bedeutet in der Regel die Betreuung von bis zu fünf Kindern durch eine qualifizierte Tagesmutter oder einen Tagesvater – meist im eigenen Haushalt, aber auch in angemieteten Räumen oder bei den Eltern zu Hause. Die familiennahe und flexible Betreuung in kleinen Gruppen bietet vor allem für Kinder unter drei Jahren eine ideale Entwicklungsumgebung. Im Verbund mehrerer Tagespflegepersonen können auch mehr als fünf Kinder betreut werden. Kindertagespflegepersonen begleiten Kinder in ihrer Entwicklung, fördern sie individuell, geben ihnen Sicherheit und schaffen Bildungsanreize im Alltag. Die Fachberatung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen in Weinheim obliegt dem Jugendamt Rhein-Neckar-Kreis. Zum Stichtag 1. März 2024 betreuten in Deutschland rund 40.000 Kindertagespflegepersonen über 161.000 Kinder. Für Eltern ist die Kindertagespflege in der Regel nicht teurer als ein Platz in Krippe oder Kindergarten. „Mit unseren Aktionen wollen wir zeigen, wie wichtig die Kindertagespflege für Weinheim ist, und gleichzeitig allen Tagespflegepersonen Danke sagen“, betonen Johanna Knapp und Marlen Schwabach.