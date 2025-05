Speyer – Zeugenaufruf – Verkehrsunfallflucht

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum von Montag, den 05.05.2025, 08:00 Uhr bis Donnerstag, den 08.05.2025, 15:45 Uhr stellte der Geschädigte seinen PKW MG3 am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Tullastraße 54 ordnungsgemäß ab. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde ein auf der Fahrbahn temporär aufgestelltes Verkehrszeichen touchiert und fiel auf den PKW des Geschädigten. Dem Geschädigten entstand dadurch ein Schaden in Höhe von circa 1.800 Euro. Zeugen, die möglicherweise Angaben zu dem geschilderten Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Tel. 06232-1370 mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen. Alternativ nimmt die Polizei Speyer auch Hinweise an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Speyer