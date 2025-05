Speyer – Orgelmusik und Schlendern beim 13. Speyerer Orgelspaziergang – Kurzkonzerte in der Gedächtniskirche, der Kirche St. Joseph, der Dreifaltigkeitskirche und dem Dom

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, 11. Mai, ist es wieder soweit: Domorganist Markus Eichenlaub und Gedächtniskirchenkantor Robert Sattelberger laden zum „13. Speyerer Orgelspaziergang” in die Kirchen der Speyerer Innenstadt ein. In Kurzkonzerten von je 30 Minuten Dauer präsentieren sich die Instrumente und ihre Interpreten mit einem höchst abwechslungsreichen Programm quer durch die Epochen anspruchsvoller und unterhaltsamer Orgelmusik. In diesem Jahr dürfen sich Besucherinnen und Besucher zu vier Orgelstationen auf den Weg machen. Auftakt ist um 14 Uhr in der Gedächtniskirche, wo Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger auf der großen Kleuker-Orgel eines der monumentalsten Werke der deutschen Orgelromantik überhaupt erklingen lassen wird: Fantasie und Fuge über den Choral „Ad nos, ad salutarem undam”. Ab 14.45 Uhr erwartet Domkantor Joachim Weller in der Kirche St. Joseph das Publikum mit Werken von Bach, Schumann, Dupré und Hans-André Stamm. Auf die Speyerer Erstaufführung von Stamms „Rondo alla celtica” darf man ganz besonders gespannt sein. In der Dreifaltigkeitskirche gibt es um 15.45 ein Intermezzo besonderer Art. Die Blockflöten-Virtuosin und Konzertsängerin Johanna Pommranz und der Germersheimer Bezirkskantor Wolfgang Heilmann, haben ein außergewöhnliches Programm zusammengestellt, das neben Kompositionen von Corelli, Bach, Fauré und Jacob mit dem „Stereoskop in drei Bildern” auch ein Werk aus der Feder von Johanna Pommranz enthält.

Um 16:30 Uhr läutet Domorganist Markus Eichenlaub schließlich das Finale ein. Nach dem erfrischenden Auftakt mit dem Concerto a-Moll von Johann Sebastian Bach geht es beschwingt weiter mit Werken von Andreas Willscher und Sigfrid Karg-Elert, bevor dann der diesjährige Orgelspaziergang mit der Toccata über „Victimae paschali laudes” von Denis Bédard fulminant endet. Der Eintritt ist bei allen Stationen wie stets frei, verbunden mit der Bitte um großzügige Spenden. Seit Beginn des Orgelspaziergangs im Jahr 2011 konzertieren alle Interpreten ehrenamtlich, so dass der Spendenerlös auch in diesem Jahr allein dem Benefizzweck zugutekommt: diesmal der notwendigen Renovierung der „Rund-Orgel” in der Speyerer Christuskirche.

Quelle: Bistum Speyer