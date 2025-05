Speyer – Geschädigter nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, den 08.05.2025, gegen 12:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des pitstop in der Auestraße. Ein 64-jähriger Fahrer eines schwarzen Skoda Octavia fuhr rückwärts aus einer Parklücke heraus und nahm hierbei ein verdächtiges Geräusch wahr. An seiner Wohnanschrift bemerkte der Fahrzeugführer einen frischen Unfallschaden in Form von Kratzern und Lackabrieb am rechten Frontstoßfänger des PKW. Der Unfallverursacher suchte daraufhin die Unfallörtlichkeit erneut auf, konnte jedoch das durch ihn beschädigte Fahrzeug nicht mehr feststellen. Gegen den 64-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Zeugen, die möglicherweise Angaben zu dem geschilderten Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Tel. 06232-1370 mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen. Alternativ nimmt die Polizei Speyer auch Hinweise an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Speyer