Rülzheim – Tödlicher Verkehrsunfall

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Weinheim beteiligt sich auch in diesem Jahr an der bundesweiten Aktionswoche „Gut betreut in Kindertagespflege“, die vom 12. bis 18. Mai 2025 bereits zum sechsten Mal stattfindet. Ziel der vom Bundesverband für Kindertagespflege koordinierten Aktionswoche ist es, die wertvolle Arbeit der Tagespflegepersonen zu würdigen und der Öffentlichkeit näherzubringen, was Kindertagespflege bedeutet, ... Mehr lesen »