Neckargemünd – Brand in Imbissgeschäft

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am späten Donnerstagvormittag kam es in der Küche eines Imbissgeschäfts in Neckargemünd zu einem Brand. Bei der Zubereitung v on Speisen geriet die Dunstabzugshaube in der Küche des Imbisses in der Bahnhofstraße in Brand. Die anwesenden Mitarbeiter versuchten zunächst mit einem Feuerlöscher die Flammen einzudämmen. Durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Neckargemünd, die mit 8 Fahrzeugen und insgesamt 27 Wehrleuten vor Ort eingesetzt war, konnte der Brand rasch gelöscht werden. Die Dunstabzugshaube wurde durch den Brand zerstört und die Küche durch den Rauch verunreinigt. Zudem wurden das Terrassenvordach sowie der außenliegende Kamin der Dunstabzugshaube durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Während der Brandbekämpfung war die Poststraße sowie der Fahrstreifen der Bahnhofstraße in Richtung Heidelberg bis etwa 15 Uhr gesperrt. Der weitere Betrieb des Imbisses wurde durch das Ordnungsamt Neckargemünd zunächst untersagt. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Gewerbeaufsichtsamt des Rhein-Neckar-Kreises wurden über den Brand in Kenntnis gesetzt.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim