Ludwigshafen – Notsituation vorgetäuscht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am letzten Montag (05.05.2025) gegen 19 Uhr klingelte eine bislang Unbekannte in der Adam-Stegerwald-Straße an der Tür einer Anwohnerin. Geschickt täuschte die Frau eine Notsituation vor und bat die Anwohnerin um 10 Euro. In einem ersten Impuls der Hilfsbereitschaft, kam die Anwohnerin der Bitte nach. Erst als die Unbekannte weiteres Geld forderte, wurde sie skeptisch und erkannte den Betrug. Es gelang der Betrügerin mit dem Bargeld zu flüchten.

Die Anwohnerin konnte die Unbekannte wie folgt beschrieben: Etwa 55 Jahre alt, graue, mittellange Haare, etwa 1,65m groß, graues Shirt und dunkle Hose. Die Frau habe mit Akzent gesprochen.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker oder Amtsperson aus, um Bargeld zu erhalten oder in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und gehen Sie weg. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

