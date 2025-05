Ludwigshafen – Mit neuem Dach auf dem Weg zum 100-jährigen Bestehen Dachsanierung der Kirche St. Bonifaz abgeschlossen – Deutsche Stiftung Denkmalschutz überreicht Bronzetafel

Ludwigshafen/Metropolrgion Rhein-Neckar. 2029/2030 kann die katholische Kirche St. Bonifaz in der Ludwigshafener Gartenstadt auf stolze 100 Jahre zurückblicken. Im vergangenen Jahr wurde das Dach des Gotteshauses saniert. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) unterstützte die Sanierung dank zahlreicher Spenden sowie der Erträge der Lotterie Glücks Spirale mit 45.000 Euro. Eine kleine Bronzetafel erinnert zukünftig daran. Am 8. Mai 2025 überreichten Helen Heberer, Ortskuratorin Mannheim der DSD, im Beisein von Thomas Kirsch von Lotto Rheinland-Pfalz die Bronzetafel an Pfarrer Josef Szuba. Mit der Aufschrift „Gefördert durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit Hilfe der Glücks Spirale“ soll sie an das Engagement der privaten Förderer der Stiftung und der Glücks Spirale erinnern.

St. Bonifatius mit der prägnanten, von der romanischen Architektur inspirierten Formensprache gehört zu den über 350 Objekten, die die private DSD dank Spenden, der Erträge ihrer Treuhandstiftungen sowie der Mittel der Glücks Spirale, der Rentenlotterie von Lotto, allein in Rheinland-Pfalz fördern konnte. Heberer und Kirsch freuten sich besonders, dass die Unterstützung einer „funktionierenden Kirche mit einer aktiven Gemeinde“ zugutekam. „St. Bonifaz ist die älteste Kirche der Gartenstadt und das Zentrum des katholischen Lebens“, ergänzte Pfarrer Szuba. Szuba gab einen Überblick über die Sanierungsarbeiten, die abgesehen von einem kleineren Wasserschaden reibungslos verlaufen sind. 300.000 Euro waren veranschlagt, 340.000 Euro standen schließlich auf der Schlussrechnung. „Davon hat das Bistum Speyer 65 Prozent übernommen, 35 Prozent die Pfarrei“, so Pfarrer Szuba.

Die Kirche St. Bonifaz

Sie wurde in den Jahren 1929/1930 nach Plänen von Albert Boßlet errichtet. Der in Frankenthal geborene Architekt hat allein in der Kurpfalz 35 Kirchen gebaut. Innerhalb der niedrigen Umgebungsbebauung ragt der Baukörper dominant heraus. „Die Kirche ist vom Baustil her eine Basilika“, sagt Pfarrer Szuba. An ein hoch aufragendes Mittelschiff mit sehr flach angelegter Dachneigung und schmalen Rundbogenfenstern schließen sich halbhohe Seitenschiffe mit ebenfalls sehr flacher Dachneigung an. Am südwestlichen Ende des westlichen Seitenschiffes ragt ein schlanker, nahezu fensterloser Rechteckturm empor. Das Mittelschiff schließt mit einem Chor mit halbrunder Apsis sowie steilen, schlitzartigen Fenstern ab. Der Innenraum wurde mittels glatter weißer Wände puristisch gestaltet.