Landkreis Südliche – Motorradfahrer stürzt 7 Meter in die Tiefe – schwerverletzt

Landkreis Südliche – Annweiler – Rinnthal / Metropolregion Rhein-Neckar – B 48 – Am 09.05.25, gegen 18 Uhr, ereignete sich zwischen Rinnthal und Hofstätten ein Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Motorradfahrer kam aus Richtung Johanniskreuz gefahren. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr er in einer Kurve an die Leitplanke und stürzte über diese etwa 7 Meter in die Tiefe und kam im dortigen Bach verletzt zum liegen. Er wurde durch großes Feuerwehraufgebot geborgen und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Über die Schwere der Verletzungen ist zum jetzigen Zeitpunkt nichts bekannt.

Quelle: Polizeiwache Annweiler (ots)