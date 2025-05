Hockenheim – Hockenheim taucht ein – Eröffnung der Freibadsaison im Aquadrom

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Tag wie im Urlaub – das können Badegäste ab Donnerstag, dem 8. Mai 2025, im Freibad des Aquadrom erleben. Zur feierlichen Eröffnung des Freibads überreichte Oberbürgermeister Marcus Zeitler dem ersten Badegast, Ilse Keller, einen Blumenstrauß sowie einen Gutschein. Die begeisterte Schwimmerin und Stammgast des Aquadrom betrat pünktlich zur Öffnung um 10 Uhr das Freizeitbad. Bei angenehmen 27° C Wassertemperatur zog sie die ersten Bahnen durch das große Wellenbecken. Dieses sowie ein Spaß Außenbecken, eine abenteuerliche Wasserrutsche, ein Strandbereich mit Chill Out Wiese und vieles mehr stehen ab sofort wieder Badegästen zur Verfügung. Bäderleitung Julia Reinhold zeigt sich begeistert über den Start in die Freibadsaison und lobt ihr engagiertes Team: „Wir haben intensiv daran gearbeitet, den Außenbereich für unsere Gäste vorzubereiten. Jetzt ist alles bereit, und wir freuen uns darauf, zahlreiche Besucherinnen und Besucher begrüßen zu dürfen!“



Familien können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Am Samstag, den 16. August 2025, findet eine Pool-Party speziell für Kinder statt. Für die jüngsten Gäste gibt es zudem ein Kleinkinder-Terrassenplanschbecken. Oberbürgermeister Marcus Zeitler rechnet mit zahlreichen Badegästen: „Das Aquadrom ist ein Anziehungspunkt für Familien und Badebegeisterte. Gerade im Sommer ist es sehr wichtig, eine kostengünstige Möglichkeit zur Abkühlung anzubieten. Das ist mit den zahlreichen Becken und Entspannungsmöglichkeiten definitiv gegeben.“ Dabei passt sich das Aquadrom mit seinen Öffnungszeiten an das Wetter und somit auch an die Nachfrage der Schwimmerinnen und Schwimmer an. Ab Dienstag, dem 13. Mai 2025, entfällt im Aquadrom der Schließtag, damit das Bad auch bei Sonne seine Türen öffnen kann. Bei gutem Wetter möchte das Bad auch seine Öffnungszeiten flexibel anpassen und statt 19 Uhr erst um 20 Uhr schließen.

Weitere Informationen zu Öffnungszeiten und Preisen finden Sie unter https://www.aquadrom.de/oeffnungszeiten

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim)