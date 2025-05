Heidelberg – Lesung aus „verbrannten Büchern“ – Kulturelles Gedenken an die NS-Bücherverbrennung am 17. Mai 1933

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zum 92. Jahrestag der nationalsozialistischen Bücherverbrennung laden der Heidelberger Lupe e. V., das Germanistische Seminar der Universität Heidelberg und das Kulturamt der Stadt Heidelberg am Freitag, 16. Mai 2025, von 16 bis 17.30 Uhr zu einer öffentlichen Lesung auf dem Karlsplatz in der Altstadt ein. Mit dieser Veranstaltung wird an die Autorinnen und Autoren erinnert, deren Werke am 17. Mai 1933 auf dem Universitätsplatz von Studierenden der NS-Organisationen verbrannt wurden – darunter Schriften von Kurt Tucholsky, Emil Julius Gumbel, Else Lasker-Schüler und Ernst Toller. Die Lesung bietet allen Interessierten die Möglichkeit, zuzuhören oder selbst kurze Textauszüge (maximal fünf Minuten) vorzutragen. Neben den Studierenden sind auch Heidelberger Autorinnen und Autoren wie Marlene Bach, Elke Barker, Philipp Herold und Sofie Morin unter den Lesenden. Mit der Lesung soll das Vermächtnis der verfolgten Schriftstellerinnen und Schriftsteller bewahrt und ein Zeichen gegen das Vergessen gesetzt werden. Bei Dauerregen wird die Veranstaltung in die Räumlichkeiten des Germanistischen Seminars verlegt (Hauptstraße 207, am Karlsplatz).

Quelle: Stadt Heidelberg