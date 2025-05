Heidelberg – Leben mit Demenz: Informationstage mit Unterstützungsangeboten, Lesung und Vortrag – Veranstaltung am 21. und 22. Mai im Rathaus

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Deutschland leben derzeit rund 1,8 Millionen Menschen mit einer Demenzerkrankung. Die Diagnose ist nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern auch für die Angehörigen mit Fragen, Zweifeln und Ängsten verbunden. Um Orientierung und Unterstützung zu bieten, lädt das Netzwerk Demenz Heidelberg zu zwei Informationstagen rund um das Thema Demenz am Mittwoch, 21. Mai, und Donnerstag, 22. Mai 2025, ins Heidelberger Rathaus, Marktplatz 10, ein. Das abwechslungsreiche Nachmittags- und Abendprogramm bietet unter anderem eine Lesung, einen offenen Informationsnachmittag mit zahlreichen Anbietern von Hilfs- und Unterstützungsangeboten aus Heidelberg sowie einen abschließenden Fachvortrag zum Thema Demenz. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei. Für Lesung und Vortrag ist aus Gründen der Platzkapazität eine Anmeldung per E-Mail an info@demenz-heidelberg.de erforderlich. Ansonsten ist die Veranstaltung frei zugänglich.

Das Programm

• Mittwoch, 21. Mai, 17.30 bis 19 Uhr, Großer Rathaussaal: Lesung mit Peter Wißmann aus seinem Buch „Überschattet – Erzählungen über Demenz”

In der autobiografischen Erzählung „Freunde“ lebt der eine mit der Diagnose Alzheimer, der andere beschäftigt sich beruflich mit Altersfragen. Die beiden Männer tun sich für ein Buchprojekt zusammen und wollen die Welt ein wenig „aufmischen“. Als die geistigen Fähigkeiten des einen immer mehr nachlassen, nimmt ein gemeinsamer Ausflug eine unerwartete Wendung und stellt die Beziehung der beiden Männer auf eine harte Probe. „Der Stempel“ erzählt von der 13-jährigen Mila. Ihr Leben ändert sich von einem auf den anderen Tag, als die Demenzdiagnose ihrer Mutter einen Sorgerechtsstreit auslöst. Die Aussicht, aus ihrer Familie herausgerissen zu werden, veranlasst Mila zu einem riskanten Schritt. Zwei berührende Erzählungen über die Schatten, die Demenz auf Beziehungen werfen kann. Anmeldung zur Lesung per E-Mail an info@demenz-heidelberg.de.

• Donnerstag, 22. Mai, 15 bis 17.30 Uhr, Großer Rathaussaal: Offener Informationsnachmittag für Interessierte rund um das Thema Demenz

Informationsstände von verschiedenen Akteuren des Netzwerkes Demenz und Vorstellung der Unterstützungsangebote in Heidelberg, Mit-Fühl-Aktion Demenz Parcour und Instant Aging mit dem Alterssimulationsanzug.

• Donnerstag, 22. Mai, 17.30 bis 18.30 Uhr, Großer Rathaussaal: Vortrag „Vergesslichkeit oder doch mehr?” mit Referentin Dr. Ilona Dutzi, Diplom-Psychologin und

-Gerontologin, AGAPLESION Bethanien Krankenhaus Heidelberg

Mit dem Älterwerden verändern sich die körperlichen und geistigen Fähigkeiten. Was ist gelegentliches, völlig normales Vergessen im Alter und was sind ernstzunehmende Anzeichen einer Demenz? Was bedeutet eine Demenz für Betroffene und Angehörige? Können wir vorbeugen? Diesen und weiteren Fragen widmet sich Dr. Dutzi in ihrem Vortrag „Vergesslich oder doch mehr?“ Anmeldung zum Vortrag per E-Mail an info@demenz-heidelberg.de.

Hintergrund: Netzwerk Demenz

Das Netzwerk Demenz Heidelberg ist ein freiwilliger und auf Dauer angelegter Zusammenschluss der Stadt Heidelberg (Amt für Soziales und Senioren), des AGAPLESION Bethanien Krankenhauses Heidelberg, der Akademie für Ältere gGmbH und des Caritasverbandes Heidelberg e. V. zur Unterstützung von Menschen mit Demenz mit dem besonderen Fokus auf der Unterstützung pflegender Angehöriger. Ziel ist es, sich verstärkt der Vernetzung, dem Austausch und der Gestaltung von Angeboten für Menschen mit Demenz und Angehörige, die Erkrankte pflegen, zu widmen und passende Strukturen im gemeinsamen Tun zu entwickeln. Weitere Infos auch auf der Internetseite des Netzwerkes Demenz Heidelberg unter www.demenz-heidelberg.de sowie unter www.heidelberg.de/demenz.

