Heidelberg – Französischer Buchpreisträger liest in der Stadt – Jean-Baptiste Andrea stellt im Karlstorbahnhof exklusiv die deutsche Übersetzung seines preisgekrönten Romans „Was ich von ihr weiß” vor

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der französische Buchpreis Prix Goncourt gehört zu den renommiertesten Literaturpreisen der Welt. Im Jahr 2023 gewann ihn Jean-Baptiste Andrea für seinen sensationellen Erfolgsroman „Was ich von ihr weiß”. Jetzt ist das Buch endlich auch auf Deutsch erschienen. In Heidelberg präsentiert der Autor die Übersetzung am 14. Mai im TiK – Theater im Karlstorbahnhof. Es ist eine von nur drei Lesungen deutschlandweit.

„Was ich von ihr weiß” ist die Geschichte eines Paares, das gegen die Konventionen der Zeit kämpft. Im großen Spiel des Schicksals hat Michelangelo Vitaliani, genannt Mimo, die falschen Karten gezogen. In Armut geboren, wird er zu seinem Onkel nach Italien gegeben, um Bildhauer zu werden. In dem ligurischen Dorf Pietra d’Alba begegnet er Viola Orsini, Tochter einer angesehenen Adelsfamilie, die nicht in ihre Zeit passt. Sie will „fliehen”, aus dem gesellschaftlichen Korsett ausbrechen, das für sie nur die Ehe vorsieht. Viola und Mimo durchleben den Aufstieg des Faschismus und die Unruhen der Weltkriege im 20. Jahrhundert. Der ungewöhnlich kleine Bildhauer wird ein gefeierter Künstler; sie versucht unermüdlich, ihre Träume als emanzipierte Frau zu verfolgen. Beide werden sich immer wieder verlieren und finden, als Verbündete oder Gegner*innen, ohne ihre Freundschaft jemals aufzugeben.

Jean-Baptiste Andrea, geb. 1971, erhielt für „Was ich von ihr weiß” (Originaltitel „Veiller sur elle”) den Prix Goncourt 2023. Bereits vor der Auszeichnung war der Roman ein großer Verkaufserfolg. Hinterher stieg er auf zum meistverkauften Roman des Jahres und gehört seitdem zu den Bestsellern in Frankreich. Der Roman erschien am 1. Mai auf Deutsch in der Übersetzung von Thomas Brovot und wird vom Autor in Berlin, München und Heidelberg vorgestellt. In Heidelberg findet die Lesung am 14. Mai um 20 Uhr im TiK – Theater im Karlstorbahnhof statt. Der Abend wird moderiert und übersetzt von Sophie Mehrbrey. Die deutschen Romanpassagen liest Ralph Dutli. Karten kosten 14,30 € (ermäßigt 9,80 €) im Vorverkauf unter www.karlstorbahnhof.de sowie 15 € an der Abendkasse (ermäßigt 10 €).

Eine Veranstaltung des Deutsch-Französischen Kulturzentrum e.V. (dfk), Centre Culturel Franco-Allemand in Kooperation mit dem Karlstorbahnhof

Quelle: Kulturhaus Karlstorbahnhof