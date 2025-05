Heidelberg – Bernd Köster, Leiter des Bürger- und Ordnungsamtes, in den Ruhestand verabschiedet

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach 40 Jahren Einsatz für die Verwaltung hat die Stadt Heidelberg Bernd Köster, den langjährigen Leiter des Bürger- und Ordnungsamtes, in den Ruhestand verabschiedet. „Bernd Köster verkörpert wie wenige andere den Geist der Stadt Heidelberg. Mit ansteckender Leidenschaft hat er wichtige Führungspositionen übernommen und dabei ein Ziel für die Stadt ganz besonders verfolgt: jeden Tag ein noch besserer Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger zu sein. Die meisten Berührungspunkte, die die Heidelbergerinnen und Heidelberger mit der Verwaltung haben – seien es Bürgerämter, Zulassungsstelle, die Ausländerbehörde, Wahllokale oder unser KOD – tragen die Handschrift von Bernd Köster. Für dieses besondere Engagement bedanke ich mich herzlich“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner bei einer Feierstunde im Großen Rathaussaal mit Weggefährten aus allen Karrierestationen.

Als Leiter des Bürger- und Ordnungsamtes fielen in den Verantwortungsbereich von Bernd Köster eine große Zahl von Aufgaben, die von A wie Anmelden des Wohnsitzes oder des Autos bis Z wie Zuwanderung ein breites Spektrum von Verwaltungsaufgaben abdeckt. Zusätzlich zu den Bürgerämtern, die als Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger bei allen möglichen Dienstleistungen der Verwaltung dienen, war Bernd Köster mit seinem Team auch zuständig für sämtliche Wahlen in Heidelberg, ordnete als Chef der Gewerbebehörde den reibungslosen Ablauf des Geschäftsbetriebs und hatte mit der Veterinärabteilung gleichzeitig einen Blick auf die Hygiene – sowohl in Gaststätten als auch bei diversen Tierseuchen.

Auf Bernd Kösters Initiative geht auch die Einrichtung des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) in Heidelberg zurück, der seit 2008 für Sicherheit auf Heidelbergs Straßen sorgt. Damals eher ein Instrument für die Großstadt, hat sich der KOD inzwischen als verlässlicher Ansprechpartner in Sachen Öffentlicher Sicherheit und Ordnung etabliert. Im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft mit dem Land Baden-Württemberg, die Bernd Köster als Leiter der Ortspolizeibehörde ebenfalls eng begleitete, wurde der KOD inzwischen auf 30 Stellen aufgestockt.

Während der Corona-Pandemie liefen durch die vielseitigen Aufgaben wichtige Stränge bei Bernd Köster zusammen und der geübte Krisenmanager konnte seine Position nutzen, um mit der restlichen Verwaltung die ständig neuen Herausforderungen bestmöglich zu umschiffen – sei es bei der Aufbereitung neuer Regelungen, der Kontrolle ebendieser Auflagen oder aber auch beim Ausloten der verbleibenden Möglichkeiten für menschliche Kontakte. Auch für die Ausländerbehörde der Stadt zeichnete Bernd Köster als Leiter des Bürger- und Ordnungsamtes verantwortlich und koordinierte parallel zur Einrichtung des Interkulturellen Zentrums den Einzug der Behörde auf dem Landfried-Areal und das Zusammenkommen der beiden Einrichtungen als International Welcome Center.

Werdegang: Bernd Köster

Bernd Köster absolvierte ab 1981 seinen Vorbereitungsdienst für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst bei der Stadt Heidelberg sowie ein Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl. 1985 begann Köster seine Laufbahn bei der Stadtverwaltung beim damaligen Amt für öffentliche Ordnung und Umweltschutz (später Bürger- und Ordnungsamt) in den Bereichen Zivil- und Katastrophenschutz sowie Immissionsschutz. 1990 wechselte er als Leiter des Sachgebiets Immissionsschutz- und Abfallrecht in das damals neu gegründete Amt für Umweltschutz, wo er bis 2006 eingesetzt war – ab 1999 als Leiter des Bereichs Umweltrecht und ab 2001 als stellvertretender Amtsleiter. Im März 2006 wechselte Bernd Köster als Leiter in das damalige Bürgeramt, welches ab Januar 2007 mit dem Amt für öffentliche Ordnung zum Bürger- und Ordnungsamt zusammengelegt wurde, das Bernd Köster seitdem leitete.

Bürger- und Ordnungsamt neu aufgestellt – Service bleibt der gleiche

In den vergangenen 18 Jahren sind die Aufgaben und die dazugehörige Personalstärke im Bürger- und Ordnungsamt deutlich angewachsen. Um eine nachhaltige Personal- und Organisationsentwicklung gewährleisten zu können sowie die Steuerung der Ortspolizeibehörde (Ordnungsamt) und die Dienstleistungen sowohl im Bürgerservice als auch der Zuwanderungsangelegenheiten weiterzuentwickeln, ist das bisherige Bürger- und Ordnungsamt seit dem 1. Mai 2025 in zwei neue Ämter aufgeteilt worden: Die Leitung des neuen Ordnungsamtes mit den Abteilungen Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht und der Veterinärabteilung hat Michael Blum (bisher Leiter der Abteilung Sicherheit und Ordnung) übernommen. Leiter des Amtes für Bürgerdienste und Zuwanderung ist Jürgen Käding (bisher Leiter der Abteilung Bürgerdienste und stellvertretender Amtsleiter). Für die Bürgerinnen und Bürger ändert sich durch diese Neuaufstellung nichts – die dazugehörigen Dienststellen und Ansprechpersonen sind wie gewohnt erreichbar.

Quelle: Stadt Heidelberg