Frankenthal – Willkommen im Team FT! – Stadtverwaltung veranstaltet Kennenlernpicknick für Nachwuchskräfte

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 7. Mai begrüßte die Stadtverwaltung Frankenthal ihre zukünftigen Nachwuchskräfte zu einem ersten Kennenlernen im Strandbad Frankenthal. Die neuen Auszubildenden und dual Studierenden, die am 1. Juli bzw. 1. August ihren Dienst an-treten, nutzten die Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre untereinander so-wie mit ersten Ansprechpersonen aus der Verwaltung vertraut zu machen. Nach einem gemeinsamen Spaziergang rund um den Badeweiher klang der Nachmittag bei einem Picknick mit Gesellschaftsspielen gemütlich aus. Die Veranstaltung bot Raum für Austausch, Begegnung und ein erstes spielerisches Miteinander. Das Picknick fand in diesem Jahr zum ersten Mal statt – eine neue Initiative der Stadtverwaltung Frankenthal. „Uns ist wichtig, dass sich unsere neuen Nachwuchskräfte von Anfang an gut auf-gehoben fühlen – dazu gehört auch ein herzliches Willkommen in entspannter Atmosphäre, auch schon vor Beginn der jeweiligen Ausbildung bzw. Studium.“ so Jan-Luca Dittrich, städtischer Ausbildungsleiter.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer und die gesamte Stadtverwaltung Frankenthal freuen sich auf die Verstärkung durch die engagierten Nachwuchskräfte und wünschen schon jetzt allen einen erfolgreichen Start in ihre Ausbildung bzw. Studium. Ein persönliches Kennenlernen mit Nicolas Meyer ist für Juli und August geplant.

Mehr zur Ausbildung bei der Stadtverwaltung

Die Ausbildungsstellen der Stadt Frankenthal werden jährlich im Juli für das Folgejahr ausgeschrieben. Informationen zu den verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten sind unter www.frankenthal.de/ausbildung verfügbar. Direkt online bewerben können sich Interessierte unter www.frankenthal.de/karriere

Ansprechpartnerin bei Fragen zu den Praktikumsmöglichkeiten im Erzieherbereich:

Katharina Popp

Tel: 06233/89-438

katharina.popp@frankenthal.de

Ansprechpartner zu den sonstigen Ausbildungsstellen:

Jan-Luca Dittrich

Tel: 06233/89-864

E-Mail: ausbildung@frankenthal.de