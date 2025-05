Weißer Rauch – Kardinäle haben neuen Papst gewählt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Anforderungen an Unternehmen im Bereich Lohn- und Steuerabwicklung sind in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Gesetzliche Änderungen, komplexe Abrechnungsmodelle und steigende Erwartungen an Transparenz und Genauigkeit fordern nicht nur Großkonzerne heraus – auch kleine und mittelständische Unternehmen stehen zunehmend unter Druck. Die Lösung ist die passende Softwareunterstützung, die Prozesse ... Mehr lesen »