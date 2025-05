Weinheim – Ein „Allrounder“ für hohe Effizienz – Patrick Walter wird im Weinheimer Rathaus Amtsleiter für „Verkehrsanlagen und Grünflächen“

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolrgion Rhein-Neckar. Was die Infrastruktur einer Kommune angeht, werden die Herausforderungen höher und anspruchsvoller: Es geht um die systematische Erhaltung der Substanz, zielorientierte Digitalisierung und strategische Weiterentwicklung – und über allem stehen dabei die übergeordneten Ziele – „Ein nachhaltiges, lebenswertes Weinheim für alle“. Das Weinheimer Rathaus reagiert darauf mit der Zusammenlegung von zwei Ämtern und einem wahren „Allrounder“ als zukünftiger Amtsleiter, der trotz seines jungen Alters schon über reichlich Erfahrung in der Weinheimer Kommunalverwaltung verfügt. Der Gemeinderat hat am Mittwoch in nicht-öffentlicher Sitzung den 37-jährigen gelernten Verwaltungsfachmann Patrick Walter zum Leiter des neuen „Amtes für Verkehrsanlagen und Grünflächen“ gewählt. Der gebürtige Schimmeldewär ist ein „Eigengewächs“ der Weinheimer Stadtverwaltung; er war in den zurückliegenden Jahren mit unterschiedlichsten Aufgaben und Themen des technischen Dezernats betraut – in den letzten zehn Jahren als Referent des Ersten Bürgermeisters, bereits an der Seite von Dr. Torsten Fetzner, seit dessen Amtsantritt bei Andreas Buske.

In dieser Position hat sich Patrick Walter seit mehreren Jahren einen detaillierten Einblick in die Planung, den Bau und die Unterhaltung von Verkehrs- und Grünflächen sowie die Verwaltung und Gestaltung der Friedhöfe erworben. In das neue Amt werden bisherige Bereiche des Tiefbaus, der Straßenunterhaltung und der Grünflächenabteilung der eingegliedert. Auch die Friedhofsverwaltung und der Baubetriebshof gehören zur Struktur des neuen Amts, mit allen seinen technischen Aufgaben. Die Bündelung im neuen Amt gehört zu einer Strukturerneuerung des Technischen Dezernats, die in den zurückliegenden Wochen von Bürgermeister Andreas Buske angestoßen worden ist, um die Rollenklarheit zu schärfen und die Transparenz sowie Wirksamkeit zu erhöhen. Die geplanten Änderungen treten zum 1. Juli in Kraft.

Patrick Walter, der inzwischen in Lützelsachsen wohnt, ist den Bürgern Weinheims vor allem als „Kümmerer“ und „Macher“ bekannt, der die Feedback-Adresse „Sags doch“ betreut und federführend an der Einführung des „Mängelmelders“ beteiligt war. Schon in dieser Funktion nutzte er ein dichtes Netzwerk in die Stadtverwaltung und koordinierte Vorgänge und Abläufe zwischen den Ämtern. Als Referent des Ersten Bürgermeisters war er außerdem eingebunden in die Erarbeitung des Städtebaulichen Rahmenplans als Ergebnis der Zukunftswerkstatt. Sein Talent für Koordination und Effizienz legte Walter bereits als Projektleiter bei der Erschließung des Gewerbegebietes „Bergstraße/Langmaasweg“ an den Tag, seinen technischen Überblick brachte er bei der Leitung des städtischen Energiemanagement ein, früh gehörte er zum städtischen Energieteam.

Der Weg von Patrick Walter begann schon 2004 nach dem Schulabschluss mit der Ausbildung bei der Stadt Weinheim und führte über das Bauverwaltungs- und Hochbauamt und der Stelle des Referenten jetzt zur Amtsleitung des Amtes für Verkehrsanlagen und Grünflächen.

Walters Bewerbung überzeugte den Gemeinderat. Darin betonte der leidenschaftliche Sportler (Joggen, Radfahren und Wandern), dass die Tätigkeit bei der Stadt Weinheim „für mich persönlich eine Sache der Identifikation ist“. Sein Antrieb sei die „stets wachsende Verbundenheit zu den handelnden und beteiligten Akteuren, das große Interesse an den Aufgaben sowie die weiter steigende Begeisterung für die Stadt und deren Ziele“. Er stehe, so der neue Amtsleiter, für eine offene und transparente Kommunikation, zielorientiertes Arbeiten und ein gutes Miteinander.