Speyer – Schulwegkontrollen

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmorgen, den 07.05.2025, in der Zeit zwischen 07:40 – 08:10 Uhr wurden an der Woogbachschule im Rainer-Maria-Rilke-Weg Schulwegkontrollen durchgeführt. Dabei wurden insgesamt vier mangelhaft gesicherte Kinder in Fahrzeugen und ein Ladungsverstoß festgestellt. Zudem führte ein Verkehrsteilnehmer seinen Führerschein nicht mit. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

In Zusammenhang mit Schulwegen empfiehlt die Polizei:

Fahren Sie bitte nicht direkt vor die Schule. – Der zusätzliche Verkehr vor der Schule gefährdet Kinder, die zu Fuß kommen. – Bitte nehmen Sie Rücksicht auf alle Kinder!

Nutzen Sie, wenn vorhanden, die Hol- und Bringzonen Ihrer Schule. – Dort können Sie Ihr Kind gefahrlos aus dem Auto ein- und aussteigen lassen. – Falls keine Hol- und Bringzone vorhanden ist, lassen Sie Ihr Kind in einigem Abstand zur Schule an einer Stelle aus dem Fahrzeug, von der Sie wissen, dass von dort aus die Schule sicher zu erreichen ist.

Grundsätzlich gilt:

– Lassen Sie Ihr Kind immer zum Bürgersteig, niemals zur Fahrbahn aus dem Auto steigen.

– Schnallen Sie sich und Ihr Kind immer an, auch wenn die Fahrt nur kurz ist!

– Es verunfallen mehr Kinder im Auto als zu Fuß.

– Halten Sie sich in der Nähe von Schulen und Kindergärten immer bremsbereit

