Speyer – JSV peilt ersten Heimsieg an

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Männer des JSV Speyer nehmen den ersten Heimsieg ins Visier: Am

Samstagabend treffen sie im dritten Saisonkampf der 1. Judo-Bundesliga

Süd auf den noch punktlosen Tabellenletzten TV Erlangen.

Nach dem überzeugenden Auswärtssieg vor vier Wochen in Leipzig und mit einer

verbesserten personellen Situation gehen die Speyerer optimistisch in

das Duell, welches im Rahmen eines Doppelkampftages mit dem Frauenteam

stattfindet. Teamchef Michael Görgen-Sprau kann personell fast aus dem

Vollen schöpfen. Nur der an einer Schulterverletzung laborierende David

Riedl und Lukas Klemm, der sich in Leipzig am Knie verletzte, fallen

aus.

Erstmals seit langer Zeit verzichten die Speyerer auf Unterstützung

durch ausländische Kämpfer, weil dank der verbesserten personellen

Situation und der Neuzugänge ein ausreichend starkes Aufgebot zur

Verfügung steht. So kehrt Max Düsterdiek nach längerer Verletzungspause

zurück und soll zusammen mit Neuzugang Fabian Hässner die Gewichtsklasse

bis 60 Kilogramm abdecken. Die weiteren Neuzugänge Marius Kölblinger

(bis 90 Kilogramm) und Pascal Bruckmann (bis 81) stehen für ihre Debüts

bereit. Die Speyerer können in jeder Kategorie mindestens zwei Kämpfer

aufbieten, so dass ausreichend Flexibilität bei der Aufstellung gegeben

ist.

„Die Doppelkampftage im Judomaxx sind immer etwas besonderes, wenn

unsere Männer- und Frauenmannschaften sich gegenseitig anfeuern können –

da freuen wir uns besonders drauf, zumal es der einzige in dieser Saison

ist. Wir wollen an die gute Leistung von Kampf in Leipzig anknüpfen und

unseren Fans tolle Kämpfe und einen Heimsieg präsentieren“, so der

Speyerer Teamchef. Mit einem Sieg würde der JSV dranbleiben im Kampf um

die Spitzenplätze in der Tabelle.

Die Doppelveranstaltung mit den Kämpfen der Männer und Frauen des JSV

beginnt um 17 Uhr im Judomaxx.

Quelle: JSV Speyer