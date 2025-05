Schwetzingen – „Tag der Pflegenden”- bei GRN Unter dem Motto „Pflege – Geprägt von der Vielfalt ihrer Gesichter” feiert die GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH am 12. Mai den Tag der Pflegenden

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Pflegeberufe sind in unserer Gesellschaft nicht wegzudenken, denn keine anderen Tätigkeiten sind so nah am Menschen, und dies vom ersten bis zum letzten Augenblick seines Lebens. Umso wichtiger, dass einmal im Jahr der „Tag der Pflegenden” ausgerufen wird, an dem all den in diesem Bereich engagierten Menschen gedankt wird und deren Aktivitäten in den Mittelpunkt gestellt werden. In kaum einem anderen Berufsfeld zeigt sich Vielfalt so deutlich wie in der Pflege. Unterschiedliche Altersgruppen, Kulturen, Biografien und Qualifikationen bereichern den Pflegealltag. Menschen mit verschiedensten Erfahrungen und Hintergründen bringen ihre Kompetenzen ein – sei es im Krankenhaus, im Seniorenzentrum, im Betreuungszentrum oder in der Ausbildung. Genau diese Vielfalt ist eine der größten Stärken der Pflege. Sie macht sie menschlich, anpassungsfähig und zukunftsfähig. Deshalb möchten die GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar ihren Pflegekräften von Herzen danken. Zum „Tag der Pflegenden” am Montag, 12. Mai, veranstalten die GRN Aktionen an allen Standorten: Für alle Mitarbeitenden gibt es Leckeres vom Grill und für Pflegekräfte gibt es obendrauf ein Überraschungsgeschenk. Offene Stellen finden Sie auch auf unserem GRN-Karriereportal www.karriere.grn.de

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH