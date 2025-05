Neustadt – Reparatur-Café erhält Auszeichnung „Ort der Nachhaltigkeit”

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Verbraucherschutzministerin Katharina Binz hat heute das Reparatur-Café in Neustadt an der Weinstraße als „Ort der Nachhaltigkeit” ausgezeichnet. Sie überreichte die Plakette des Verbraucherschutzministeriums an die ehrenamtlichen Organisatoren des Reparatur-Cafés, Peter Pfab und Michael Bub. Erstmals ist die Auszeichnung mit einem Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro verbunden. „Das Reparatur-Café in Neustadt ist ein tolles Beispiel dafür, wie Menschen zusammen etwas für die Umwelt und Nachhaltigkeit tun können. Allein im vergangenen Jahr wurden hier rund 430 Reparaturen durchgeführt, von denen 68 Prozent erfolgreich waren. Hier wird alles repariert, was man tragen kann – ob Kaffeemaschinen, Radios oder Spielzeug aller Art. Damit sorgt das Reparatur-Café dafür, dass bereits gekaufte Produkte länger genutzt werden, was nachhaltiges Konsumverhalten fördert und den Verbraucherinnen und Verbrauchern hilft, Geld zu sparen. Nachhaltigkeit ist hier nicht nur ein Wort, sondern wird ganz konkret im Alltag umgesetzt. Deshalb freue ich mich sehr darüber, das Reparatur-Café in Neustadt als einen ‚Ort der Nachhaltigkeit’ auszuzeichnen”, sagte Katharina Binz. Das Reparatur-Café wurde im Juli 2015 eröffnet. Derzeit engagieren sich dort zwölf ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an jedem ersten Dienstag im Monat zwischen 10 und 17 Uhr kostenlos Reparaturen anbieten. Nach der Reparatur von Elektrogeräten führt eine qualifizierte ehrenamtliche Fachkraft eine Elektrosicherheitsprüfung durch, bevor die Geräte an die Kundinnen und Kunden zurückgegeben werden. Das Reparatur-Café versteht sich nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung zu kleinen professionellen Reparaturbetrieben wie Änderungsschneiderein oder Fahrradfachgeschäften. Kundinnen und Kunden werden bei Bedarf auf deren Angebote hingewiesen.

Weitere Informationen zum Reparatur-Café: https://www.neustadt.eu/B%C3%BCrger-Leben/Leben/Reparatur-Caf%C3%A9/

Hintergrund:

Mit der Auszeichnung „Orte der Nachhaltigkeit” möchte das Verbraucherschutzministerium gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden (dem Landkreistag, dem Städtetag, dem Gemeinde- und Städtebund) das bestehende bürgerschaftliche Engagement für nachhaltiges Konsumverhalten im Alltag in rheinland-pfälzischen Kommunen anerkennen, stärken und sichtbar machen. Bürgerinnen und Bürger aus Rheinland-Pfalz sind eingeladen, dem Verbraucherschutzministerium ihre Orte der Nachhaltigkeit mitzuteilen und für eine Auszeichnung vorzuschlagen.

Weitere Infos und Bewerbungsmöglichkeiten: https://mffki.rlp.de/themen/verbraucherschutz/orte-der-nachhaltigkeit

Quelle: MINISTERIUM FÜR FAMILIE, FRAUEN, KULTUR UND INTEGRATION RHEINLAND-PFALZ