Mainz/Ludwigshafen – Schmitt (FDP): „Bildung bleibt eines der wichtigsten Politikfelder – wir wünschen Sven Teuber viel Erfolg”

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Verbraucherschutzministerin Katharina Binz hat heute das Reparatur-Café in Neustadt an der Weinstraße als „Ort der Nachhaltigkeit” ausgezeichnet. Sie überreichte die Plakette des Verbraucherschutzministeriums an die ehrenamtlichen Organisatoren des Reparatur-Cafés, Peter Pfab und Michael Bub. Erstmals ist die Auszeichnung mit einem Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro verbunden. „Das Reparatur-Café in ... Mehr lesen »