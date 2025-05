Mainz – Der Landesvorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder zur Wahl des neuen Papstes Leo XIV.

Mainz – Der Landesvorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, teilt zur Wahl des neuen Papstes Leo XIV. mit:

„Dem neuen Oberhaupt der Katholischen Kirche senden wir als CDU Rheinland-Pfalz unsere Gratulation und wünschen Papst Leo stets Gottes reichen Segen, die nötige Kraft und die Weisheit für sein verantwortungsvolles Amt. Der Heilige Vater gibt mit seinen Worten und seinem Wirken Halt und Orientierung in einer sich rasant verändernden Welt. Persönlich wünsche ich mir, dass er den Menschen Vertrauen in die Kraft des Glaubens schenkt – gerade jenen, die zweifeln und die den Kirchen immer zahlreicher den Rücken kehren. Alle sehnen sich nach Miteinander und Versöhnung, in Europa und der Welt. In der Union leiten uns auch bei unserem Handeln die christlichen Werte, sei es in der Bewahrung der Schöpfung, im sozialen Engagement oder in der Verantwortung für die Gemeinschaft. Deshalb setzen wir unsere Hoffnung auch auf die Stimme des Papstes für Gerechtigkeit und Frieden.”

Quelle CDU Rheinland Pfalz