Ludwigshafen – Unfall mit hohem Sachschaden

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag (08.05.2025), gegen 13:55 Uhr, war ein 85-jähriger Autofahrer auf der Hauptstraße in Richtung Mundenheim unterwegs. An der Ampelkreuzung der Hauptstraße mit der Abfahrtstraße der B44 überfuhr der 85-Jährige die rot zeigende Ampel und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Auto eines 41-Jährigen. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz