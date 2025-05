Ludwigshafen – Gemeinsam gegen Einsam – Zahlreiche neue Angebote der Familienbildung im HPH im Mai und Juni

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Frühstück für Mütter, ein musikalischer Nachmittag für Großeltern mit ihren Enkeln, Vorträge zu Erziehungsthemen und eine Bastelstube auf Englisch – es ist ein bunter Strauß an Angeboten, zu denen die Familienbildung im Heinrich Pesch Haus im Mai und Juni einlädt. Die Familienbildung im Heinrich Pesch Haus beteiligt sich erstmals an der Aktionswoche „Gemeinsam gegen Einsamkeit” des Landes Rheinland-Pfalz. So sind am Dienstag, 27. Mai 2025, Großeltern und ihre Enkelkinder von drei bis zehn Jahren von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr zur kostenfreien Veranstaltung „Musik, die Generationen verbindet” eingeladen. Auf Großeltern und Enkel warten Musik, bunte Kreativangebote und kleine Bewegungseinheiten.

Auch Vorträge zu Erziehungsthemen stehen auf dem Programm. So geht es bei einem Online-Seminar am Dienstag, 3. Juni 2025, um 20 Uhr um das „ABC der Erziehung”. Eltern erhalten eine kleine „Bedienungsanleitung” für eine gute Eltern-Kind-Beziehung. An Eltern mit Kindern ab zehn Jahren richtet sich das Online-Seminar „Was dein `Pubertier´ dir sagen will …” am Mittwoch, 25. Juni 2025 um 20 Uhr. Die Referentin stellt die zehn wichtigsten Bedürfnisse von Pubertierenden vor. Die Teilnahme kostet jeweils 20 Euro pro Person.

Am Freitag, 20. Juni 2025, bietet die Familienbildung ein Frühstück für Mütter mit Kindern ab drei Jahren an. Von 8:30 Uhr bis 10 Uhr können die Mütter in entspannter Atmosphäre frühstücken und sich mit anderen Müttern austauschen, während die Kinder betreut werden. Der Kostenbeitrag für Frühstücksbuffet und Kinderbetreuung beläuft sich auf 30 Euro. Mehrmals im Jahr bietet die Familienbildung eine Bastelstube an. Am Samstag, 21. Juni 2025, findet diese erstmals auf Englisch statt. Grundschulkinder sind von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr eingeladen, mit Naturmaterialien zu basteln, zu spielen und zu tanzen. Die Kursgebühr beträgt 20 Euro pro Kind. Die Veranstaltungen finden im Heinrich Pesch Haus (Frankenthaler Str. 229, Ludwigshafen) statt. Es wird um Anmeldung auf der Homepage der Familienbildung unter www.familienbildung-ludwigshafen.de/veranstaltungen gebeten. Für die Online-Veranstaltungen wird am Tag vor der Veranstaltung ein Link verschickt.

Quelle: Heinrich Pesch Haus ▪ Katholische Akademie Rhein-Neckar