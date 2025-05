Ludwigshafen – Dr. Michael Gassmann wird neuer Intendant der Staatsphilharmonie

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Kulturministerin Katharina Binz stellt Dr. Michael Gassmann als neuen Intendanten der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen vor

Ab der Spielzeit 2025/2026 wird Dr. Michael Gassmann neuer Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen. Das hat Kulturministerin Katharina Binz heute in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Dr. Gassmann folgt damit auf Beat Fehlmann, der seit 2018 Intendant des Orchesters ist. Er verlässt das Orchester zum Ende der aktuellen Spielzeit 2024/2025, um künstlerischer Leiter und Geschäftsführer der Musikakademie in Liechtenstein zu werden.

„Mit Michael Gassmann gewinnt die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz einen herausragenden Kulturmanager und profunden Musikkenner, der künstlerische Exzellenz mit strategischem Weitblick verbindet. Ob als ehemaliger Chefdramaturg der Bachakademie Stuttgart und des Musikfests Stuttgart, als Leiter des künstlerischen Betriebs des Heidelberger Frühlings oder als Kaufmännischer Geschäftsführer der Internationalen Beethovenfeste Bonn gGmbH – Michael Gassmann hat überall eindrucksvoll gezeigt, wie sich visionäre Programmgestaltung und professionelles Management zu kultureller Strahlkraft verbinden lassen. Als promovierter Musikwissenschaftler vereint er Tiefe und analytisches Denken mit Kreativität und Innovationsgeist. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit ihm einen hervorragend vernetzten, erfahrenen und innovativen Nachfolger für Beat Fehlmann gefunden haben“, sagte Katharina Binz.

Der 1966 in Bonn geborene und in Heidelberg lebende Dr. Gassmann sieht seiner neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen: „Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz hat unter der Intendanz von Beat Fehlmann und unter Chefdirigent Michael Francis eine eindrucksvolle Entwicklung genommen. Mit dem richtungsweisenden Modellprojekt ‚Kompetenzzentrum für Musik‘ ist sie zu einem vielbeachteten Vorbild in der Orchesterlandschaft geworden. Ich freue mich sehr darauf, als Intendant der Staatsphilharmonie diese großartige Entwicklung gemeinsam mit Michael Francis, dem Orchester und dem gesamten Team künftig gestalten und weiter vorantreiben zu können.“

Quelle Bild / Text:Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz