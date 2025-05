Ludwigshafen – Café Concert: La vie en rose

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Konzert La vie en rose begeben sich Sängerin Carolin Grein und die Sachs-Band am Sonntag, 18.5.2025 um 16 Uhr im Gläsernen Foyer der Pfalzbau Bühnen im Rahmen der

Reihe Café Concert auf die Spuren des französischen Chansons.

Diese Kunstform entstand gegen Ende des 19. Jahrhunderts vor allem in Paris, und auf Grund

der kleinen Bühnen in den Café-concerts wurde dabei auf voluminöse Orchestrierungen

verzichtet. Selbst für die ganz großen Chansons reichte in der Regel ein einziges Instrument

wie beispielsweise die Gitarre aus. Worauf es bei dieser kleinen Liedform ankam, war ein

kurzer, einprägsamer Text und eine einfache Melodie, die man im Idealfall schnell mitpfeifen

konnte. Mit seinem anspruchsvollen oder besonders berührenden, intelligenten Text kommt

es niemals oberflächlich daher, sondern entfaltet eine große poetische und narrative Kraft.

„La chanson, c’est surtout le texte“ – das Chanson ist vor allem der Text, rief Charles

Aznavour aus, als er einmal nach dem Wesen des Chansons gefragt wurde. Dabei drückt die

Eleganz und Melodie der französischen Sprache dem Chanson einen essenziellen Stempel

auf.

La vie en rose will anstecken mit der Faszination und Liebe für eine sehr besondere Musik.

Sie konstituiert eine ganz eigene, unverwechselbare Welt, in der es um die Liebe in all ihren

Aggregatzuständen geht, verknüpft mit Zorn, Verzweiflung, Sehnsucht und Glück. Es geht um

die Schönheit der Welt in all ihrer seltsamen Undurchschaubarkeit und immer wieder um

das, was zu den wohl französischsten Themen schlechthin gehört: Freiheit. Es spielen

Stefan Gebhardt (Piano), Jürgen Sachs (Bass) und Kai Kopjar (Drums).

Einheitspreis 17 € / ermäßigt 10 € inklusive einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen

Kartentelefon 0621/504 2558

