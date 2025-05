LD-Zentrum – Auffahrunfall mit Verletzten

LD-Zentrum/Metropolregion Rhein-Neckar. Zu einem Auffahrunfall mit Verletzten kam es am Mittwochmorgen (07.05.2025, 07.30 Uhr) auf der A65, AS LD-Zentrum, in Fahrtrichtung Karlsruhe. Ein 61 Jahre alter Autofahrer musste verkehrsbedingt abbremsen. Zwei nachfolgende Fahrzeugführer erkannten die Situation zu spät und kollidierten mit dem vorausfahrenden Auto. Dabei wurden zwei Unfallbeteiligte leicht verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand ein Gesamtschaden von über 40.000 Euro Sachschaden. Infolge Unfallaufnahme und Abschlepp- und Räumungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Quelle: Polizeiinspektion Edenkoben