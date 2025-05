Landau – Festungsstadt Landau entdecken: Gästeführer des Büros für Tourismus laden im Mai zu vier Erkundungstouren entlang der ehemaligen Festung ein

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Ganz viel Spannendes zur Festung Landau wissen die Gästeführer Rolf Übel,

Thomas Kiefer, Manfred Ullemeyer und Dr. Walter Appel zu berichten und

veranstalten für das Büro für Tourismus (BfT) der Stadt Landau im Mai gleich vier

Führungen zu verschiedenen Aspekten der Festungsstadt Landau.

Los geht es am Sonntag, 11. Mai, mit einer Führung zum bastionären System und

den Festungsbauten in der Innenstadt. Am Sonntag, 18. Mai, stehen die

Lunetten und Vorwerke im Mittelpunkt – mit der Gelegenheit, die vom

Festungsbauverein freigelegte Lunette 41 und ihre unterirdischen Anlagen zu

besichtigen. Weiter geht es am Sonntag, 25. Mai, mit einem spannenden Blick

auf die Wasserverteidigungsanlagen der Festung, von denen noch große Teile

erhalten sind. Beginn dieser drei Führungen ist jeweils um 14 Uhr.

Mehr zur Festungsstadt Landau erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

der Führung „Festungsstadt Landau – Das Fort und die Minengänge“ am

Samstag, 31. Mai: Treffpunkt ist um 16:30 Uhr am Alten Meßplatz an der Ecke

Fortstraße/Nordring.

Die Teilnahme an den Führungen kostet jeweils 8 Euro für Erwachsene sowie 4

Euro für Kinder von 6 bis 15 Jahre. Studierende zahlen 5 Euro. Für Kids unter 6

Jahre ist die Führung kostenlos. Ausnahme ist die Führung „Lunette und

Vorwerke“ am 18. Mai: Hier liegt der Preis bei 10 Euro für Erwachsene und 7

Euro für Kinder – ein Teil des Eintritts geht direkt an den Festungsbauverein

Landau zur Unterstützung des Erhalts der historischen Anlagen.

Jeden Samstag um 14 Uhr gibt es außerdem die Möglichkeit unter dem Titel

„Landauer Unterwelt – Lunette 41“ mit dem Festungsbauverein einen Ausflug

in die Festungsgänge zu unternehmen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

erhalten bei diesem Spaziergang zur Festungsgeschichte der Südpfalzmetropole

die Möglichkeit, die historischen Hintergründe der Vauban‘schen Bauwerke zu

erforschen. Die Teilnahme kostet 10 Euro pro Person bzw. ist mit Pfalzcard

kostenfrei. Treffpunkt ist am Obertorplatz an der Infosäule zur Route Vauban.

Informationen zu den Führungen sowie weiteren Angebote des BfT sind online

unter www.landau-tourismus.de/stadtundthemenfuehrungen zu finden.

Anmeldungen werden zu den Öffnungszeiten des BfT telefonisch unter 0 63

41/13 83 10 oder per Mail an touristinfo@landau.de entgegengenommen.

Bildunterschrift: Im Mai gibt es viele Gelegenheiten die Festungsstadt Landau

kennenzulernen. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.