Heidelberg – Kultur Festival Italia 2025 in Heidelberg – Italienische Kulturvielfalt erleben!

Heidelberg/Metropolrgion Rhein-Neckar. Das Kultur Festival Italia kehrt vom 28. Mai bis 4. Juni 2025 mit einem abwechslungsreichen Programm nach Heidelberg zurück. Auch in diesem Jahr lädt der Verein Volare e.V. zu einer festlichen Woche ein, in der Musik, Literatur, Theater, Kulinarik und spannende Vorträge die italienische Kultur in all ihren Facetten feiern. Den Auftakt macht am Mittwoch, den 28. Mai um 20:00 Uhr, der renommierte Investigativ Journalist Sandro Mattioli, der im DAI Heidelberg sein neues Buch GERMAFIA vorstellt – ein packender Bericht über die Machenschaften der kalabrischen Mafia in Deutschland. Ihm zur Seite steht der ehemalige Mafia-Staatsanwalt Dr. Alessandro Bellardita. Am Freitag, den 30. Mai, wird das Festival mit einem italienischen Aperitivo und dem Konzert „Truvatura“ des Luisa Briguglio Duos im Karlstorbahnhof eröffnet. Die sizilianische Sängerin vereint in ihrer Musik traditionelle süditalienische Klänge mit globalen Einflüssen.

Der Samstag (31. Mai) startet mit einem interaktiven Kinderworkshop über Marco Polo, gefolgt von der Theaterinszenierung „Perfekte Unbekannte“ durch das Ensemble Teatro in cerca aus Würzburg. Das Stück behandelt auf humorvolle und tiefgründige Weise den

Umgang mit digitalen Geheimnissen unter Freunden, nach dem Film von Paolo Genovese. Am Sonntag, den 1. Juni, lädt das Festival ins Mehrgenerationenhaus ein: Beim kulinarischen Workshop „Sapori regionali“ wird gemeinsam gekocht, gegessen und die italienische Esskultur gefeiert. Abgerundet wird der Tag durch den Vortrag „Die Zukunft des Kaffees“ von Dr. Michele Oliva, der über die Herausforderungen der Kaffeeproduktion im Zeichen des Klimawandels spricht. Zum Abschluss folgt am Mittwoch, 4. Juni, ein literarischer Ausblick mit Paola Rinaldi, Buchhändlerin und Literaturkritikerin aus Mailand, die aktuelle Trends und Neuerscheinungen der italienischen Buchwelt vorstellt.

Ein Festivalpass für alle Veranstaltungen (ausgenommen Workshops) ist für 40 Euro erhältlich. Ermäßigte Tickets gibt es für Mitglieder des Vereins Volare und Studierende.

Informationen, Reservierungen und Anmeldung zu Workshops über: volare.dik@googlemail.com

Aktuelle Updates gibt es auf Facebook, Instagram und www.volare-heidelberg.com.

KulturFestival Italia – entdecken, genießen, gemeinsam erleben!