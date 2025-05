Frankenthal – Stadtbücherei Frankenthal Gratis-Comic-Tag 2025 – Mit kreativer Comic-Werkstatt und Eltern-Vortrag

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtbücherei Frankenthal lädt am Samstag, 10. Mai alle großen und kleinen Comic-Fans mit Familie zum Mitmachen beim Gratis-Comic-Tag 2025 ein. Der Aktionstag wird seit 2010 ausgerichtet und findet einmal jährlich im Mai statt. Dieses Jahr beteiligen sich zehn Verlage mit kostenfreien Comic-Leseproben für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren. Dabei sind etablierte Größen wie Carlsen Comics, Panini, Reprodukt und Story House Egmont. Unter den 22 Titeln sind ganze Ausgaben und Leseproben: Nostalgie-Klassiker in frischem Gewand, beliebte Kinder-Romane als Graphic Novel, aus TV und Film bekannte Figuren und ganz neue Helden. Mehr Infos zum Gratis Comic Tag: www.gratiscomictag.de

Kostenlose Comics für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren ab 11 Uhr

Ab 11 Uhr können die gratis Ausgaben und Leseproben in der Kinder- und Jugendbücherei ohne Voranmeldung abgeholt werden.

Comic-Werkstatt für Kinder ab sechs Jahren mit Begleitperson von 13 bis 15 Uhr

Ein Highlight ist die Comic-Werkstatt: Unter Anleitung von Kindheitspädagogin Nadine Reuber und Büchereimitarbeiterin Laura Kocab, beide erfahrene Comic-Profis, haben die Familien die Möglichkeit, eigene Kurzgeschichten in Fotos zu verwandeln und mit Hilfe der App Comic Life 3 daraus fantasievolle, knallig bunte Comics zu erstellen. Teil der Werkstatt ist ein Eltern-Vortrag zum Thema Lesenlernen mit Comics, der ca. um 14 Uhr stattfindet. Während die Kinder den Feinschliff am Co-mic übernehmen, erfahren die Begleitpersonen, wie Comics das Lesenlernen fördern und welche Tipps es gibt, um den Spaß am Lesen für frische und erfahrene Lesende zu steigern. Zum Abschluss des 2-stündigen Workshops können sich die Familien durch die selbst gestalteten Comics auf einer digitalen Pinnwand überraschen lassen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist erforderlich.

Weitere Informationen erhält man unter Veranstaltungen auf der Homepage der Stadtbücherei Frankenthal: www.frankenthal.de/stadtbuecherei

Kontakt Stadtbücherei: Telefonisch unter 06233/89-630, per Mail an stadtbueche-rei@frankenthal.de oder persönlich zu den Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag 10 – 18 Uhr, Samstag 10 – 15 Uhr) in der Welschgasse 11.