Rhein-Pfalz-Kreis – Tag der offenen Türen bei der Stadtverwaltung in Schifferstadt

Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.Jubiläum in Schifferstadt: Türen auf für 75 Jahre Stadtrechte – feiern, entdecken, mitmachen!

Schifferstadt feiert – und lädt die Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, dabei zu sein: Am Sonntag, den 18. Mai 2025, öffnet die Stadtverwaltung von 12 bis 17 Uhr ihre Türen, und das an gleich mehreren Orten rund ums Rathaus. Der Tag der offenen Türen findet im Rahmen des Jubiläumsjahres „75 Jahre Stadtrechte – Gemeinsam wachsen“ statt und bietet vielfältige Einblicke, Begegnungen und Erlebnisse rund um die Stadtgeschichte und ihre Menschen.

Los geht’s um 12 Uhr auf dem Rathausvorplatz mit der offiziellen Begrüßung durch Bürgermeisterin Ilona Volk. Für einen besonderen Glanz sorgt im Anschluss die Rettichkönigin, die bis 14 Uhr die Gäste willkommen heißt.

Das Programm lädt zum Mitmachen und Entdecken ein: Historisch Interessierte können bei Führungen durchs Rathaus und rund ums Alte Rathaus tief in die Geschichte der Stadt eintauchen. Wer möchte kann auch einen Blick in den Ochsen werfen. Um 14 Uhr liest Autorin Iris Buchenau aus ihrem Kinderbuch „Schifferstadt – ganz schön viel erlebt“ und bringt jungen Zuhörerinnen und Zuhörern spannende Legenden nahe.

Im Rathaus präsentieren sich zahlreiche Fachbereiche – vom Bürgerservice über das Stadtmarketing bis hin zur Volkshochschule, den Stadtwerken und den ehrenamtlichen Beauftragten. Wer Lust auf Aktion hat, probiert beim Jugendtreff den Mitmach-Kochstand aus, nimmt im Auto des Vollzugsdienstes Platz oder erkundet einen Feuerwehr-Oldtimer. Eine spezielle Kinderführung durchs Rathaus findet um 15 Uhr statt.

Auch die städtischen Einrichtungen feiern mit: Das Stadtarchiv würdigt sein 25-jähriges Bestehen und zeigt seltene Schätze der Stadtgeschichte. Das Heimatmuseum und die Adlerstube laden zur Entdeckungsreise ein, und die Stadtbücherei lockt mit einer Ausstellung, einem Quiz und einem Bücherflohmarkt.

Wer mehr über die Zukunft Schifferstadts erfahren möchte, erhält beim Infostand zu Bauen, Umwelt und Klimaschutz spannende Einblicke. Auch Mobilitätsthemen kommen nicht zu kurz: Im Adlerhof wird das E-Carsharing vorgestellt, das Bürgerbus-Team steht für Fragen bereit und der Radfahrer- und Fußgängerbeauftragter gibt Tipps.

Für das leibliche Wohl sorgt der VfK07 e.V. mit kühlen Getränken und Kuchen in der Adlerstube.

Praktische Hinweise:

Die Veranstaltungsorte sind alle bequem zu Fuß erreichbar. Aufgrund einer Straßensperrung in der Kirchenstraße wird die Anreise mit dem Fahrrad empfohlen. Kostenlose Parkplätze stehen in den umliegenden Straßen sowie im Adlerhof und im Rathaushof zur Verfügung.

Text und Bild: Stadtverwaltung Schifferstadt