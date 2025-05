Neustadt – Johannes Steiniger ist neuer Landesgruppenchef im Bundestag

Neustadt / Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Generalsekretär der CDU Rheinland-Pfalz und Pfälzer Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger ist neuer Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Rheinland-Pfalz im Deutschen Bundestag. Steiniger folgt damit auf den bisherigen Landesgruppenchef Patrick Schnieder, den neuen Bundesverkehrsminister. Der CDU-Landesvorsitzende Gordon Schnieder gratuliert:

„Ich freue mich sehr, dass mein Freund und Generalsekretär Johannes Steiniger diese neue Aufgabe übernimmt. Mit seiner Erfahrung und seinem klaren Kompass wird er so noch stärker zum Bindeglied zwischen der Bundespolitik und unserer Landespartei, zwischen den Abgeordneten in Berlin und den Menschen in Rheinland-Pfalz. Ich freue mich auch in der neuen Funktion auf die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Johannes Steiniger.

Die CDU-Landesgruppe mit ihren elf Mitgliedern ist die starke Stimme für Rheinland-Pfalz in Berlin. Gemeinsam mit ihrem Vorsitzenden wird sie die Interessen der Bürgerinnen und Bürger unseres Bundeslandes weiter mit Nachdruck und Geschlossenheit vertreten. Es ist gut, dass die Arbeit jetzt endlich losgehen kann. Mit den Ämtern des Bundesverkehrsministers und der Bundestagspräsidentin spielen wir als Landespartei eine wichtige Rolle in der neuen Bundesregierung. Darauf können wir als CDU Rheinland-Pfalz stolz sein, und wir werden unseren Beitrag zum Erfolg der Regierung jederzeit leisten.”

Quelle CDU Rheinland-Pfalz