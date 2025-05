Mannheim – Maimarkt Mannheim endet erfolgreich

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Aussteller verzeichnen gute Geschäfte – Großes Besucherinteresse in Fach- und Sonderschauen – Spannendes Reitturnier mit Nationenpreis – Vorläufige Gesamtbesucherzahl: 250.000

Der Maimarkt Mannheim, Deutschlands größte Regionalmesse, ist erfolgreich zu Ende gegangen. 80 Prozent der Aussteller nannten ihre geschäftlichen Ergebnisse sehr gut bis befriedigend – und das, obwohl sie die allgemeine Konjunkturlage deutlich schwächer einschätzen als 2024. Auch die zweite Maimarkthälfte nutzten die Besucherinnen und Besucher für intensive persönliche Beratungsgespräche, sodass 87 Prozent der Aussteller (Vorjahr: 86 Prozent) ein gutes Nachgeschäft erwarten. Das ergab eine schriftliche Umfrage, an der mehr als die Hälfte der 1.142 Aussteller teilgenommen hatten. Rund zwei Drittel der Aussteller sagten schon jetzt ihre Teilnahme für 2026 zu. An den elf Tagen haben insgesamt 250.000 Menschen den Maimarkt Mannheim besucht.

Besonders kauffreudig waren die Besucher bei den Themen Camping und Freizeit sowie Urlaub und Reisen. Ebenfalls großen Zuspruch erfuhren die Bereiche Wellness und Gesundheit sowie Mode, Kosmetik und Schmuck. Im Freigelände begeisterten Fahrzeuge und Gartenausstattungen. Viel Zeit nahmen sich die Besucher, um die passende Lösung fürs Modernisieren, Bauen oder für die Energieversorgung zu finden. Lust an den schönen Dingen des Lebens zeigten die Menschen in den Bereichen Kunsthandwerk, italienische Lebensart, Moderner Haushalt und Wohnen. Zum Genießen hatten sie im Schlemmerland große Auswahl an regionalen und internationalen Köstlichkeiten. Leckereien und individuelle Ausstattung für Fellnasen und Samtpfoten gab es in der Schau „Unser Heimtier“, in der sich bereits im zweiten Jahr Stammkunden einfanden.

Maimarkt-Sonderschauen begeistern!

„Bombastisch!“ sei das neue Design der Halle des Handwerks angekommen, berichtete Projektleiterin Melissa Heinke. Die Besucherinnen und Besucher zeigten sich begeistert vom luftigen Handwerkergarten und verweilten gerne an den Ständen der einzelnen Innungen. Dabei wurde nicht nur zugeschaut, sondern bei vielen Mitmach-Aktionen auch kräftig angepackt. 865 Schülerinnen und Schüler nahmen an der Berufsorientierungsrallye teil. Auch die Vorführungen beim Schulterschluss für Ihre Sicherheit waren gut besucht. Besonders im Trend lag hier das Thema Bevölkerungsschutz. „Wir haben viele wertvolle Kontakte gesammelt und uns in den vergangenen elf Tagen gut vernetzen können“, so Organisator Mario König. „Jetzt sprühen wir vor neuen Ideen und freuen uns schon, diese auf dem nächsten Maimarkt umzusetzen.“ Meist voll belegt waren die medizinischen Vorträge des Bundesverbandes Rehabilitation. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer nutzen die Chance, im Anschluss mit den hochkarätigen Medizinerinnen und Medizinern ins Gespräch zu kommen.

In der Kulturhalle wurde mit Begeisterung gemeinsam gesungen, getanzt und gelacht. In der Kinder-LeseEcke lauschte der Nachwuchs andächtig den bunten Geschichten. Bei Thomy, dem Weltenbummler, durften die Kleinen unter anderem magische Laternen und tierische Dosenlichter basteln. Richtig getobt wurde dagegen in der Spielewelt und auf dem Mobilcourt. Analoge und digitale Abenteuer für alle Generationen gab es in der Spiele-Roadshow „Games for Families“. Im Afrikanischen Dorf kam bei Trommelklängen, Bühnenprogramm und Sommerwetter beste Stimmung auf.

In Halle 41 waren vor allem regionale, natürliche Zutaten gefragt. In den beliebten Kochvorführungen zeigte Eberhard Braun, wie man beispielsweise mit Zitronengras, Süßkartoffel oder Wagyu-Rind kreative Gerichte zaubert. Am Stand der Region in Halle 35 herrschte reges Interesse an der neuen Fairtrade-Fläche, besonders der fair gehandelte und frisch aufgebrühte Kaffee fand zahlreiche Abnehmer.

Tierische Stars vor vollen Rängen

Ob Stuten mit flinken Fohlen, Rasseziegen oder prächtige Zuchtrinder: In den Tierschauzelten und auf dem Turnierplatz gaben Züchterinnen und Züchter vielfältige Einblicke in die moderne Landwirtschaft. Vor allem die flauschigen Kaninchen waren bei vielen Stadtkindern der Hit. Spannend wurde es beim 61. Maimarkt-Turnier im MVV Reitstadion. Beim Longines EEF Nationenpreis triumphierte die deutsche Equipe um Olympiasieger Christian Kukuk im Stechen und sicherte sich den lang ersehnten Heimsieg.

Die Planungen für den nächsten Maimarkt laufen bereits: Er findet vom 25. April bis 5. Mai 2026 statt.

MAG – Mannheimer Ausstellungs-GmbH