Mannheim – Bauarbeiten für neues Zugangsgebäude am Hauptbahnhof: Nächtliche Sperrung des Fußgängertunnels am Hauptbahnhof

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Das Tanzsolo von Olivier Dubois my body of coming forth by day am 16. und 17. Mai entfällt aus organisatorischen Gründen. Bereits gekaufte Eintrittskarten können an der Theaterkasse zurückgegeben werden. Quelle Theater im Pfalzbau INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote »