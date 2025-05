Mannheim – Angriff auf Hotelangestellte wegen Bettsteuer

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Dienstag, gegen 12:50 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung in einem Hotel im Quadrat N6 als zwei Hotelgäste durch eine Mitarbeiterin an der Rezeption auf die noch zu entrichtende Bettsteuer aufmerksam gemacht wurden. Als eine weitere Angestellte des Hauses zur Klärung hinzukam, wurde diese von der 23-jährigen Täterin angegriffen und hinter dem Tresen an den Haaren zu Boden gezerrt. Sie fügte der Mitarbeiterin mehrere Kratzer mit ihren Fingernägeln zu und schlug auf sie ein. Ihr 20-jähriger Begleiter stellte sich derweil zwischen die kämpfenden Frauen und die restlichen anwesenden Mitarbeiter, um deren Eingreifen zu verhindern. Die beiden renitenten Hotelgäste wurden schließlich durch die hinzugezogene Streife zum Polizeirevier Oststadt gebracht und erwarten nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

