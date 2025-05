Ludwigshafen – VEhRA startet digitale Ehrenamtsvermittlung Gemeinsam für ein modernes Ehrenamt in der Stadt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit mehr als 20 Jahren vermittelt VEhRA in seiner Ehrenamtsbörse Menschen durch persönliche Beratung in ein Ehrenamt bei Vereinen und Institutionen. Die Vermittlungsgespräche fanden und finden auch heute noch persönlich durch Frau Veller statt. Vor der Corona Zeit haben wir jedes Jahr mehr als 400 Gespräche geführt und davon ca. 1/3 der Interessenten in ein Ehrenamt vermittelt, berichtet der Vorsitzende der VEhRA Ehrenamtsbörse, Jürgen Hundemer.

Unser neues Projekt „Ehrenamtsvermittlung Digital“ ist ein innovatives Instrument des Vereins Förderung des Ehrenamts e.V. (VEhRA) Ludwigshafen, welches darauf abzielt, interessierte Menschen in digitalisierter Form in ein passendes Ehrenamt in Ludwigshafen zu vermitteln. Die digitale Plattform des Projekts bietet sowohl Vereinen als auch weiteren Institutionen die Möglichkeit, nach geeigneten ehrenamtlichen Personen zu suchen und diese in ihren jeweiligen Bereichen einzusetzen.

Das Hauptziel dieses Projekts ist es, einen Abgleich zwischen den Angeboten der Vereine und der Nachfrage von ehrenamtlich interessierten Menschen hauptsächlich in der Stadt Ludwigshafen zu ermöglichen, so Hundemer. Dies erfolgt durch eine digitale Ehrenamtsdatei, die als Vermittlungsstelle fungiert und auf digitalem Weg Einsatzmöglichkeiten von ehrenamtlichem Engagement bereitstellen wird.

Interessierten Menschen bietet die Plattform die Möglichkeit, sich über verschiedene Ehrenämter zu informieren und ein passendes Engagement zu finden. VEhRA unterstützt dabei nicht nur digital, sondern klärt auch weiterhin im persönlichen Gespräch über die Chancen und Möglichkeiten eines Einsatzes in der ehrenamtlichen Arbeit auf.

Vereine und Institutionen können über die digitale Ehrenamtsdatei gezielt nach ehrenamtlichen Menschen suchen, die ihren Anforderungen und Bedürfnissen entsprechen. Diese digitale Unterstützung ermöglicht eine effiziente und zielgerichtete Vermittlung von Ehrenamtlichen. Das Projekt „Ehrenamtsvermittlung Digital“ von VEhRA Ludwigshafen bietet eine moderne und zukunftsweisende Möglichkeit, ehrenamtliches Engagement zu fördern und zu organisieren. Durch die Digitalisierung der Vermittlungsprozesse wird eine breitere und effektivere Nutzung von Ehrenamtsressourcen gewährleistet, und sowohl Interessierte als auch Organisationen profitieren von den vielfältigen Möglichkeiten, die dieses Projekt bietet. Noch sind wir in der Startphase und rechnen auch mit neuen technischen Herausforderungen. Aber das Gerüst steht und kann auf der VEhRA Internetseite schon jetzt bedient werden. Man findet dort aktuelle Angebote von Vereinen und Organisationen, die ehrenamtliche Tätigkeiten anbieten und Verstärkung suchen. Darüber hinaus können Interessierte gezielt und individuell nach Tätigkeitsfeldern suchen und auch direkt mit den Organisationen Kontakt aufnehmen.

Noch befindet sich die zentrale digitale Ehrenamtsdatei im Aufbau. Die erfassten Vereine sind aufgerufen unsere bisherigen Eintragungen mit aktuellen Angeboten zu ergänzen. Die Ehrenamtsangebote können ab sofort über www.vehra-lu.de

Eingegeben und erfasst werden. Aus Gründen der Datensicherheit und zur Vermeidung „ungeeigneter Einträge“ werden Ergänzungen oder Änderungen der Vereinsseite geprüft und durch VEhRA freigegeben. Alle Anbieter des Ehrenamts die noch nicht gelistet sind, können sich auch als „neue Einrichtung“ über den Registrierungsbutton selbst erfassen und ihre Suche nach Ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern eintragen.

Wir freuen uns auch auf eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit LUnited. Dort wird es eher um die Qualifizierung und Vernetzung der Vereine gehen. Die Ehrenamtsbörse VEhRA sieht ihre Aufgabe vorwiegend in der Vermittlung von Ehrenamt in Ludwigshafen, informiert Jürgen Hundemer weiter. Mit dieser Differenzierung sollte es gelingen keine Doppelstrukturen aufzubauen.

Spendenkonto:

Förderung des Ehrenamts e.V.

Sparda Bank Südwest

IBAN: DE67 5509 0500 0006 3619 00